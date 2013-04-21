به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسماعیلی با اشاره به پایان ساخت غرفه‌های نمایشگاه کتاب تهران گفت: طراحی پوستر نمایشگاه هم قطعی و هماهنگیهای لازم برای اطلاع‌رسانی با سازمان صدا و سیما انجام شده است. علاوه بر این، واحدهای امدادی، ستادی و مجموعه واحدهای خدمات رسانی در فضاهای خود مستقر شده‌اند.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد تاکید کرد: آیین افتتاح نمایشگاه بیست و ششم بعد از ظهر چهارشنبه 11 اردیبهشت با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از شخصیت‌ها و مسئولان فرهنگی برگزار خواهد شد.

اسماعیلی افزود: امیدوارم مراسم رونمایی از پوستر نمایشگاه کتاب طی نشستی خبری شنبه 7 اردیبهشت برگزار شود.

رییس نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با اشاره به آمار حضور ناشران در بخش‌های چهارگانه بیست و ششمین دوره این نمایشگاه کتاب تاکید کرد: در بخش عمومی 2475 ناشر ثبت نام کرده‌اند و 60 ناشر نیز همچنان متقاضی حضور در نمایشگاه هستند. این در حالی است که سال گذشته در روزهای پایانی با چنین آماری مواجه بودیم اما امسال چند روز مانده به آغاز نمایشگاه شاهد حضور گسترده‌تر ناشران هستیم.

به گفته وی حدود 1600 ناشر هم در بخش بین‌الملل نمایشگاه امسال حضور خواهند داشت.

اسماعیلی همچنین از ثبت نام 145 هزار نفر از طلاب و دانشجویان سراسر کشور برای دریافت بن الکترونیکی خرید کتاب از نمایشگاه تهران خبر داد و گفت: متقاصیان دریافت بن الکترونیکی می‌توانند شنبه 7 اردیبهشت با مراجعه به بانک نسبت به واریز مبلغ اقدام کنند. بعد از واریز مبلغ از سوی متقاضیان دریافت بن کارت الکترونیکی و پس از بررسی‌های لازم و در صورت خالی بودن ظرفیت، ثبت نام ادامه پیدا خواهد کرد.

رئیس نمایشگاه کتاب تهران از ادامه بررسی طرح «مبادله معرفت» در نشست‌های تخصصی خبر داد و تاکید کرد: طرح مبادله معرفت در صورت تصویب نهایی در قالب طرح «کتاب در برابر کتاب» و «ایستگاه‌های مطالعه» اجرا خواهد شد.

بيست و ششمين نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران از 11 تا 21 ارديبهشت در مصلای تهران برپا خواهد شد.