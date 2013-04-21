انتخابات کمیته المپیک هرچه زودتر برگزار شود/ مهمان خانواده ورزش هستیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید شایسته که در نشست مشترک روسای فدراسیون‌ها و انجمن‌های ورزشی در هتل المپیک سخن می‌گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: ورزش ایران از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است و با همت و تلاش بیشتر می‌توان به جایگاه‌های بهتری دست یافت.

وی با اشاره به سطح بندی فدراسیون‌ها بر اساس مدال‌آوری اظهار داشت: سال گذشته سال مالی خوبی برای فدراسیون‌های ورزشی نبود اما توانستیم در مهمترین رویداد بین‌المللی یعنی المپیک به نتایج غیر قابل تصوری دست یابیم.

رئیس فدراسیون تنیس در خصوص تخصیص بودجه به فدراسیون‌های ورزشی هم تاکید کرد: قطعا دراین شرایط اقتصادی که ماحصل تحریم‌های بین‌المللی است، باید بودجه‌ای که به فدراسیون‌های مدال‌آور تخصیص داده می‌شود با سایر فدراسیون‌ها متفاوت باشد.

وی خاطرنشان کرد: البته نباید فراموش کرد تمرکز و تکیه روی بودجه‌های دولتی در شرایط خاص، مشکلات زیادی را برای فدراسیون‌ها ایجاد می کند و با توجه به بندهایی که در اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی گنجانده شده، فدراسیون‌ها باید در زمینه کسب درآمد از طریق ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در ورزش، اهتمام بیشتری به خرج دهند.

شایسته در این نشست مسئولان فدراسیون‌ها و مربیان را به صبر و تحمل بیشتر توصیه کرد و در ادامه حفظ ملی پوشان و استعدادهای ورزشی را مورد توجه قرار داد و افزود: برخورد قهری با جوانان ورزشی در واقع زمینه حذف آنها را از تیم‌های ملی و عرصه افتخار آفرینی فراهم می‌کند. ورزش ایران عرصه فتوت، جوانمردی و مردانگی است و نباید اجازه داد چنین برخوردهایی، جوانانمان را به مسیرهایی غیر از ارزش‌های ملی و مذهبی هدایت کند.

وی در ادامه از روسای فدراسیون‌های ورزشی به عنوان مهمان خانواده ورزش نام برد و اظهار داشت: صاحبان اصلی ورزش همین جوانان و مردم هستند، بنابر این ما به عنوان مسئول باید با روی گشاده برابر ملی پوشان و ورزشکاران قرار بگیریم.

رئیس فدراسیون تنیس ایران در خصوص برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک هم گفت: بارها در این خصوص با مسئولان کمیته گفتگو کردیم که متاسفانه هنوز هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است. من به عنوان یکی از اعضای مجمع امیدوارم هرچه زودتر انتخابات برگزار شود تا تکلیف‌مان در عرصه‌های بین‌المللی مشخص شود.