کارشناسان گمرک با ارزيابي محصولات صنايع دستي آشنا مي شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، ويدا توحدی با اشاره به برگزاري جلسه اي مشترک با سازمان گمرکات گفت: در اين جلسه مقرر شد دروه آموزشي براي آشنايي گمرک جمهوري اسلامي با ارزيابي مصنوعات و محصولات صنايع دستي در سه استان اصفهان، خراسان رضوي و فارس برگزار شود.

وي افزود: همچنين سازمان گمرک نيز دوره هايي براي بهره مندي جوامع هدف صنايع دستي و کارشناسان در زمينه هاي آموزشي مجموعه قوانين و مقررات گمرکي و ترخيص کالا در سال جاري با هماهنگي معاونت صنايع دستي برگزار مي کند.

مديرکل دفتر توسعه، ترويج و آموزش معاونت صنايع دستي کشور با اشاره به اين که راه اندازي آموزش چند رسانه اي در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: هدف از راه اندازي اين آموزش ارتقاي سطح يادگيري مخاطبان آموزشي و گسترش آموزش ها است.

توحدي گفت: به دنبال اين مهم شيوه نامه اي تهيه و در قالب يک بسته آموزشي براي معاونت هاي صنايع دستي ارسال خواهد شد.



