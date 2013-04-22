مربیان پاکستانی به دنبال استعدادهای درخشان کریکت ایران

به گزارش خبرگزای مهر و به نقل از سایت فدراسیون انجمنهای ورزشی، برای کشفت استعدادهای درخشان رشته کریکت در ایران "محمود رشید دار" و خانم "هاجر سرور" به ترتیب به شهرهای زاهدان و بجنورد عزیمت کردند تا چهره‌‎های مستعد در استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی را شناسایی کنند. قرار است این دو مربی نام آشنای پاکستانی در شهرهای مختلف حضور یابند و نفرات مستعد استان‌ها را شناسایی و به اردوی تدارکاتی تیم ملی دعوت کنند.

مسابقات کریکت زیر 19 سال قهرمانی آسیا در بخش مردان، آذرماه امسال در تایلند و رقابتهای بخش بانوان د‌ی‌ ماه سالجاری در مالزی برگزار خواهد شد و قرار است انجمن کریکت، ملی‌پوشان جوان کشورمان را به این دو میدان مهم قاره اعزام کند.