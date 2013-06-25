  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۸

مربی پاکستانی تیم بانوان کریکت:

پتانسیل کریکت در بانوان ایران، بیشتر از آقایان است

پتانسیل کریکت در بانوان ایران، بیشتر از آقایان است

مربی پاکستانی تیم بانوان کریکت ایران با اشاره به میزان علاقمندی این رشته در نزد بانوان کشورمان گفت: پتانسیل کریکت در بانوان ایران بیشتر از آقایان است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون انجمن‌های ورزشی، هاجر سرور درباره دلایل حضورش در ایران گفت: هدف من توسعه کریکت بانوان و کشف استعدادهای جوان به منظور تشکیل تیم جوانان بود. در این زمینه، به شهرهای مختلف ایران سفر کردم و خوشبختانه پتانسیل‌های خوبی را دیدم.

وی افزود: با قاطعیت می‌گویم که پتانسیل کریکت در نزد بانوان ایران، بیشتر از مردان است، اما آنها نیاز مبرم به امکانات از جمله "زمین" و "پیچ" مناسب دارند.

این مربی نام اشنای کریکت آسیا تصریح کرد: قطعا مجددا به ایران خواهم آمد، چون کار کردن در این کشور را دوست دارم. ایرانی‌ها صادق و مهربان هستند و اعتقاد دارم کریکت در این کشور، جای پیشرفت دارد. حضور بنده و محمود رشید‌دار در ایران، نشان از تلاش خوب مسوولان انجمن کریکت دارد.  امیدوارم رسانه‌های ایرانی توجه بیشتری به کریکت داشته باشند و این رشته جالب را به مردم بشناسانند.

کد مطلب 2083337

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها