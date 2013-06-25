پتانسیل کریکت در بانوان ایران، بیشتر از آقایان است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون انجمنهای ورزشی، هاجر سرور درباره دلایل حضورش در ایران گفت: هدف من توسعه کریکت بانوان و کشف استعدادهای جوان به منظور تشکیل تیم جوانان بود. در این زمینه، به شهرهای مختلف ایران سفر کردم و خوشبختانه پتانسیلهای خوبی را دیدم.
وی افزود: با قاطعیت میگویم که پتانسیل کریکت در نزد بانوان ایران، بیشتر از مردان است، اما آنها نیاز مبرم به امکانات از جمله "زمین" و "پیچ" مناسب دارند.
این مربی نام اشنای کریکت آسیا تصریح کرد: قطعا مجددا به ایران خواهم آمد، چون کار کردن در این کشور را دوست دارم. ایرانیها صادق و مهربان هستند و اعتقاد دارم کریکت در این کشور، جای پیشرفت دارد. حضور بنده و محمود رشیددار در ایران، نشان از تلاش خوب مسوولان انجمن کریکت دارد. امیدوارم رسانههای ایرانی توجه بیشتری به کریکت داشته باشند و این رشته جالب را به مردم بشناسانند.
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