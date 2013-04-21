  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۸:۱۵

عرضه جلد ششم پژوهشنامه خلیج فارس در مهم‌ترین رویداد فرهنگی کشور

عرضه جلد ششم پژوهشنامه خلیج فارس در مهم‌ترین رویداد فرهنگی کشور

ششمین جلد از پژوهشنامه خلیج فارس که توسط خانه کتاب منتشر می‌شود، در نمایشگاه کتاب تهران عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشنامه خلیج فارس یک اثر تحقیقی و پژوهشی است که مجموعه مقالاتی در حوزه‌های مختلف با موضوع خلیج فارس را شامل می‌شود و توسط مجتبی تبریزنیا گردآوری می‌شود. تا به حال مجلدات مختلف این پژوهشنامه، هر ساله در اردیبهشت‌ماه رونمایی می‌شود و امسال نیز ششمین جلد آن رونمایی خواهد شد.

این پژوهشنامه توسط انتشارات موسسه خانه کتاب چاپ می‌شود و ششمین جلد آن با 700 صفحه، 33 مقاله پژوهشی گردآوری شده را شامل می‌شود. موضوعات تخصصی مقالات گردآوری شده در این جلد پژوهشنامه نیز به ترتیب عبارت‌اند از: تاریخی - باستان‌شناسی، مستندنگاری، زبان‌شناسی و ادبیات، مردم‌شناسی،  نقد و معرفی کتاب.

این جلد پژوهشنامه خلیج فارس، تا هفته آینده به چاپ رسیده، در بندرعباس رونمایی شده و در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه خواهد شد. هفتمین جلد این پژوهشنامه نیز مراحل آماده‌سازی را طی کرده و قرار است پایان تابستان امسال به چاپ برسد. دست‌اندرکاران انتشار این پژوهشنامه، نیز اردیبهشت سال آینده را برای انتشار و رونمایی هشتمین جلد پژوهشنامه خلیج فارس اختصاص داده‌اند.

کد مطلب 2036482

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها