به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشنامه خلیج فارس یک اثر تحقیقی و پژوهشی است که مجموعه مقالاتی در حوزههای مختلف با موضوع خلیج فارس را شامل میشود و توسط مجتبی تبریزنیا گردآوری میشود. تا به حال مجلدات مختلف این پژوهشنامه، هر ساله در اردیبهشتماه رونمایی میشود و امسال نیز ششمین جلد آن رونمایی خواهد شد.
این پژوهشنامه توسط انتشارات موسسه خانه کتاب چاپ میشود و ششمین جلد آن با 700 صفحه، 33 مقاله پژوهشی گردآوری شده را شامل میشود. موضوعات تخصصی مقالات گردآوری شده در این جلد پژوهشنامه نیز به ترتیب عبارتاند از: تاریخی - باستانشناسی، مستندنگاری، زبانشناسی و ادبیات، مردمشناسی، نقد و معرفی کتاب.
این جلد پژوهشنامه خلیج فارس، تا هفته آینده به چاپ رسیده، در بندرعباس رونمایی شده و در بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران عرضه خواهد شد. هفتمین جلد این پژوهشنامه نیز مراحل آمادهسازی را طی کرده و قرار است پایان تابستان امسال به چاپ برسد. دستاندرکاران انتشار این پژوهشنامه، نیز اردیبهشت سال آینده را برای انتشار و رونمایی هشتمین جلد پژوهشنامه خلیج فارس اختصاص دادهاند.
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