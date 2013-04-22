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۲ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۰۴

علیان نژاد در گفتگو با مهر:

168 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه بخش کشاورزی دامغان اختصاص یافت

168 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه بخش کشاورزی دامغان اختصاص یافت

دامغان-خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان گفت: 168 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های توسعه بخش کشاورزی در سطح این شهرستان اختصاص یافت.

عباس علیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اختصاص 168 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های توسعه بخش کشاورزی این شهرستان اظهار داشت: با این میزان اعتبار برای 750 نفر شغل ایجاد می شود.

وی اضافه کرد: اعتبار اجرای طرح های توسعه بخش کشاورزی در شهرستان دامغان به متقاضیان طرح های مشاغل خانگی، منابع طبیعی و آبخیزداری، طرح توسعه باغات، پرورش واحدهای دامی، توسعه مجتمع های دامداری و دامپروری و احداث گلخانه پرداخت می شود.

دبیر کار گروه شهرستانی توسعه بخش کشاورزی شهرستان دامغان خاطر نشان ساخت: شناسایی ظرفیت و پتانسیل بخش های مختلف کشاورزی و جذب سرمایه گذاران برای استفاده از تسهیلات طرح های توسعه این بخش و ایجاد ساختار جدید برای صادرات پسته به عنوان محصول استراتژیک کشاورزی از مهمترین برنامه های سالجاری این کارگروه است.

علیان نژاد در خاتمه گفت: متقاضیان استفاده از تسهیلات توسعه بخش کشاورزی می توانند با ارائه طرح و برنامه های خود از این تسهیلات بهره مند شوند.

کد مطلب 2038480

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