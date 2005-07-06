آثار سرير و ساكت با صداي سينا سرلك

"سينا سرلك" درگفت وگو با خبرنگارموسيقي خبرگزاري "مهر"، با تاييد اين خبرگفت: حدود چهارماه است كه به صورت خصوصي مشغول تمرين تعدادي از آثار دكتر سرير هستم و همچنين تا به حال دو قطعه از آثار كيوان ساكت را نيز ضبط كرده ام كه استاد سرير، تظيم اين قطعات را عهده دارند.

سرلك افزود: قطعات كيوان ساكت با نظارت محمد سرير براي اركستر بزرگ ساخته و پرداخته مي شود. همچنين بعضي از آثار دكتر سرير به صورت ادغام شده در يك برنامه با آقاي ساكت نيز ضبط مي شود و بزودي درقالب هاي مختلف موسيقايي (كنسرت، آلبوم ، سي دي) منتشرمي شود.

اين هنرمند جوان اليگودرزي كه با اركستر ملي، كنسرت اجرا كرده است، درادامه از ساخت هشت تصنيف براي تلويزيون خبرداد و گفت: ساخت هشت قطعه به آهنگسازي محمد ساعد و خوانندگي من در تامين برنامه تلويزيون تاييد شده است.

وي افزود: اشعار اين تصانيف از خواجه حافظ شيرازي و عراقي است. همچنين 18 شعر انتخابي توسط من به شوراري نظارت رفته و تا دو هفته ديگر، هشت شعر براي اجرا تاييد مي شود.