لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست به ایستگاه پایانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست پس از گذشت چند سال و با رفع ایرادات شورای نگهبان سرانجام روز دوم اردیبهشت ماه امسال اشکالات آن در کمیسیون اجتماعی مجلس برطرف و برای تصویب نهایی در صحن علنی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

لایحه قبلی فرزند خواندگی متعلق به 38 سال پیش بود به همین دلیل شرایط واگذاری فرزند به خانواده های متقاضی بسیار سخت انجام می شد بنابراین تصویب لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان نقش مهمی در تسریع امر واگذاری کودکان بد سرپرست و بی سرپرست خواهد داشت.

این لایحه دو بار از سوی شورای نگهبان به دلیل وجود ایراداتی رد شد این نهاد در مرحله اول 21 ایراد و در مرحله دوم نیز 6 ایراد از آن گرفت و هر دو بار نیز در مجلس از سوی نمایندگان، کارشناسان و متخصصین امر بررسی و اشکالات آن رفع شد و در حال حاضر این لایحه برای ارسال به شورای نگهبان البته بعد از تصویب نهایی در مجلس، آماده شده است.

براساس آمارهای سازمان بهزیستی در حال حاضر 9 هزار و 500 کودک در مراکز و خانه های کودک تحت پوشش سازمان بهزیستی نگهداری می شوند که در شرایط قبل از تصویب قانون فقط 18 درصد کودکان شرایط داشتن سرپرست دائم و فرزند خواندگی را دارند. در حالی که در صورت تصویب قانون جدید شرایط واگذاری 50 درصد آنان کودکان فراهم می‌شود. و در مجموع سالانه در گذشته فقط حدود یک هزار کودک به خانواده های دارای شرایط واگذار می شدند اما تصویب قانون جدید این آمار را چندین برابر می کند.

نکته مهم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست این است که امکان واگذاری کودکان بی سرپرست نیز فراهم شده درحالیکه در گذشته اینگونه نبوده است که این موضوع در روند واگذاری کودکان و تسهیل در شرایط واگذاری تاثیر بسیار خوبی خواهد داشت و همچنین می تواند تحولات زیادی در واگذاری فرزند به خانواده ها ایجاد کند.

محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایراداتی که شورای نگهبان نسبت به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست گرفته بود در جلسه کمیسیون اجتماعی رفع و به تصویب نمایندگان رسید.

وی گفت: ایرادات شورای نگهبان در چندین مورد شکلی و انشایی و یک مورد نیز در خصوص صدور شناسانه کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بود که رفع شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: نظر شورای نگهبان این بود که شناسنامه کودکی که فرزند خوانده می شود باید به اسم والدین حقیقی فرد صادر شود اما این موضوع بحث سرپرستی را با مشکل مواجه می کرد به همین دلیل توافقات لازم با شورای نگهبان انجام و قرار شد ، اصلاحات جدید در شناسنامه با عنوان توضیحات درج شود.

سعیدی گفت: براساس رایزنی های انجام شده با شورای نگهبان احتمال تصویب نهایی این لایحه وجود دارد اما باید منتظر نظر فقهای این مرجع بمانیم.

به گفته وی، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست پس از تصویب در صحن به شورای نگهبان ارسال می شود و با تایید نهایی آنان به عنوان قانون اجرایی خواهد شد.

در هر حال با رفع ایرادات شورای نگهبان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست کم کم برای اجرا آماده می شود که امیدواریم شورای نگهبان با تصویب نهایی آن زمینه قانونی شدن و رفع مشکلات فرزند خواندگی و واگذاری کودکان بد سرپرست به خانواده های جایگزین را فراهم کند.