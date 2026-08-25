به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازجهاددانشگاهی، رضا فریدزاده، رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، امروز سه‌شنبه ۳ شهریورماه در حاشیه برگزاری مرحله کشوری چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران که به میزبانی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در دانشگاه صنعتی اصفهان در حال برگزاری است، با اشاره به ویژگی‌های این دوره گفت: برای نخستین‌بار پس از ۱۳ دوره، مرحله کشوری مسابقات خارج از تهران و در اصفهان برگزار می‌شود و با توجه به میزبانی مطلوب و موفق اصفهان، این تجربه می‌تواند ما را در دبیرخانه مسابقات به این سمت ببرد که از این پس تلاش کنیم مرحله کشوری هر سال در یکی از استان‌های کشور برگزار شود. مرحله کشوری این دوره از ۳۱ مرداد تا ۴ شهریورماه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در این دوره ۶۴ تیم از سراسر کشور در مرحله کشوری حضور دارند، افزود: یکی دیگر از ویژگی‌های این دوره آن است که همه ۶۴ تیمی که برای حضور در مرحله کشوری انتخاب شده‌اند، در مسابقات شرکت کرده‌اند و حتی بسیاری از تیم‌هایی که از ادامه رقابت‌ها بازمانده‌اند نیز همچنان در محل برگزاری حضور دارند و از مناظره‌های دیگر تیم‌ها استفاده می‌کنند. این موضوع فرصت مناسبی برای یادگیری و انتقال تجربه میان شرکت‌کنندگان فراهم کرده است.

رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، اضافه شدن بخش مربیگری و منتوری را از دیگر ویژگی‌های این دوره عنوان کرد و گفت: در این دوره در کنار هر تیم و برای هر مسابقه یک مربی حضور دارد که پیش و پس از برگزاری مناظره، درباره نقاط قوت و ضعف عملکرد تیم با اعضای آن گفت‌وگو می‌کند. این مربیان از برگزیدگان دوره‌های پیشین مسابقات مناظره انتخاب شده‌اند و خوشبختانه استقبال تیم‌ها از این بخش بسیار خوب بوده و بیشتر تیم‌ها از نکاتی که مربیان به آن‌ها منتقل می‌کنند، رضایت داشته‌اند.

فریدزاده با اشاره به روند برگزاری رقابت‌ها اظهار کرد: مسابقات از صبح یکشنبه آغاز شده و تاکنون با نظم و مطابق برنامه پیش رفته است و اکنون مرحله یک‌چهارم نهایی در حال برگزاری است. پس از این مرحله، رقابت‌های نیمه‌نهایی برگزار می‌شود و چهار تیم راه‌یافته به مرحله نهایی و رده‌بندی مشخص خواهند شد. فینال و مراسم اختتامیه نیز فردا، چهارشنبه ۴ شهریورماه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری آیین افتتاحیه مسابقات در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: حدود دو سال است که در کنار مراسم اختتامیه، آیین افتتاحیه نیز برگزار می‌شود و افتتاحیه امسال با حضور استاندار اصفهان، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان و دکتر سید عبدالحمید احمدی، قائم‌مقام رئیس جهاددانشگاهی، برگزار شد و برنامه بسیار خوبی بود. امیدواریم مراسم اختتامیه نیز به شکل مطلوب برگزار شود.

گفت‌وگو، مسیر پیشرفت و حل مسائل کشور است

رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در ادامه با تأکید بر فلسفه برگزاری مسابقات ملی مناظره دانشجویان گفت: در دبیرخانه مسابقات و مرکز ملی گفت‌وگو، مناظره و آزاداندیشی، اعتقاد و باور قلبی ما این است که اگر قرار باشد پیشرفتی در کشور شکل بگیرد، یکی از مسیرهای آن گفت‌وگوست؛ باید بتوانیم با نظرات مختلف گفت‌وگو کنیم و در نهایت به نتیجه‌ای برسیم که همه به آن پایبند باشند.

وی افزود: آغاز این مسیر می‌تواند و باید از دانشگاه باشد. اگر دانشگاه به محلی برای تضارب آرا و اندیشه‌ها تبدیل شود و فضای گفت‌وگو برای دانشجویان فراهم شود، این فرهنگ می‌تواند به سطح جامعه نیز تسری پیدا کند. نیاز امروز کشور، به نظر من، فراتر از مباحث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نیاز به گفت‌وگوست؛ چراکه امروز کمتر با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنیم و بسته شدن مسیرهای گفت‌وگو می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند.

فریدزاده ادامه داد: مسابقات مناظره دانشجویان در واقع تلاش می‌کند این فضای گفت‌وگو را در دانشگاه‌ها ایجاد کند و امیدواریم این تجربه به جامعه نیز منتقل شود. من به‌عنوان کسی که در بیشتر دوره‌های مسابقات حضور داشته‌ام، معتقدم وضعیت دانشگاه‌ها و تیم‌های شرکت‌کننده نسبت به چند سال گذشته بسیار پیشرفت کرده است.

وی گفت: امروز نحوه مناظره کردن، احترام گذاشتن به طرف مقابل و حتی شیوه بیان اعتراض به داوری‌ها، بسیار قاعده‌مندتر و حرفه‌ای‌تر شده است و این نشان می‌دهد که مسابقات در مسیر درستی حرکت می‌کند.

رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم این مسابقات و مناظره‌ها دانشگاه‌ها را سرشار از فرصت گفت‌وگو و یادگیری مهارت‌های گفت‌وگو کند و این فرهنگ آزاداندیشی و گفت‌وگوی سازنده، در نهایت از دانشگاه به جامعه نیز سرریز شود.