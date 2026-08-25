به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «مُنشَآت» به نویسندگی و کارگردانی محمدجواد خواجه حسینی و تهیه‌کنندگی حامد یامین‌پور که از جدید ترین تولیدات باشگاه فیلم سوره است، آماده نمایش شد؛ اثری که در فضایی رازآلود، مخاطب را با مردی همراه می‌کند که در مواجهه با اتفاقی غیرمنتظره، مسیر زندگی‌اش ناگهان دستخوش تغییر می‌شود.

در این فیلم سعید زارعی، مهدی یگانه، آزاده سیفی و خورشید حسنی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

دیگر عوامل اصلی «مُنشَآت» عبارتند از مجری طرح و مدیر تولید: امیرحسین میرزایی، دستیار اول و برنامه ریز: سید عطا حسینی، مدیر فیلمبرداری: محمد حسین عبدی، صدابردار: ایرج نوروزی، طراح گریم: هادی لطفی، طراح جلوه های ویژه بصری: محمد کشاورز خمسه، طراح جلوه های ویژه میدانی: حمید رسولیان، طراح صحنه: آرمان میربابایی، طراح لباس: راحیل روحانی فر، تدوین: امیررضا خواجه حسینی، صداگذار: مهدی جواهری زاده، اصلاح رنگ و نور: فائزه نظیری، موسیقی: مجتبی سحرخیز، مدیر روابط عمومی: امیرعباس کنعانی، عکاس: محمدمهدی انتظار و طراح پوستر: روح اله مختاری.