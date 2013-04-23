رکورد ريخته گري در فولاد هرمزگان شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث بهرامی بیان داشت: در ادامه روند رو به رشد توليد تختال، کارکنان سخت کوش فولاد هرمزگان موفق به ثبت رکورد روزانه ریخته گری 33 ذوب و تولید سه هزار و 565 تن تختال در فروردین ماه 92 شدند.

وی با اشاره به اینکه رکورد قبلی تولید در اسفندماه سال گذشته با ریخته گری 31 ذوب و تولید سه هزار و 398 تن اسلب در روز بوده است، افزود: صنعتگران فولاد هرمزگان در این ماه تعداد ذوب ریخته گری شده در یک سکوئنس را به عدد 17 رساندند که دستيابي به این موفقیت را حاصل افزایش عمر تاندیش از هشت به 10 ساعت دانست.

وي ابراز اميدواري كرد: با تثبیت شرایط، این زمان افزایش و تعداد ذوبها در یک سکوئنس افزایش یابد که افزایش تعداد ذوب در یک سکوئنس باعث کاهش زمانهای آماده سازی ریخته گری، کاهش ضایعات، و کاهش مصارف نسوز مي شود.

وي بيان داشت: با ثبت ركورد توليد در فروردين ماه، آغاز درخشاني در سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي براي شركت فولاد هرمزگان محسوب مي‌شود و در صورت مساعد بودن شرايط محيطي اميد مي‌رود با سعی و تلاش تمامی كاركنان و پشتیبانی تمامی واحدهای ستادی و پشتیبانی شاهد ثبت رکورد های پي در پي و افزایش تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی در آینده نزدیک باشیم كه این نوید بخش رشد روزافزون تولیدات کشور و چشم انداز درخشان صنعت فولاد در میهن اسلامی خواهد بود.

شرکت فولاد هرمزگان در 13 کیلومتری غرب شهر بندرعباس، ظرفیت تولید 1.5 میلیون تن تختال و یک میلیون و 650 هزار تن آهن اسفنجی در سال را دارد.