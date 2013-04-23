آموزش رکن اساسی برنامه ریزی و کار بیشتر است

اشرف جواهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت کار و تلاش و بهره وری در جامعه افزود: برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی برای افراد زمینه را برای حضور در بخش های مختلف فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته دفتر بانوان استانداری دوره های آموزشی و کلاس های مختلفی برای بانوان برگزار کرده٬ گفت: شرکت کنندگان در این کلاس ها درجه بالای از رضایتمندی در برگزاری این کلاس ها را ابراز کردند.

مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری مرکزی در خصوص نامگذاری امسال و مفهوم شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی٬ اظهار کرد: این شعار با توجه به انتخابات پیش رو نشان از توجه و دور اندیشی رهبر معظم انقلاب اسلامی داشته که مسیر حرکت را برای افراد روشن می سازد.

جواهری اضافه کرد: نامی که رهبر انقلاب برای سال انتخاب می کند منوط به یک سال نیست زیرا مردم دریافتند هرگاه ایشان شعار دادند و مردم غفلت کردند آسیب های جدی دیدند.

وی با اشاره به شعار فرهنگی که رهبر برای سال های پیش دادند٬ خاطر نشان کرد: ایشان به تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمن آگاه بودند و با شعار مردم و مسوولان را نیز از این خطر بزرگ آگاه کردند.

مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری مرکزی تصریح کرد: سال حماسه سیاسی و اقتصادی٬ شعور سیاسی و حرکت جهادی می طلبد و ملت ایران باید در سال حماسه سیاسی٬ هوشیاری٬ بصیرت و آگاهی خود را بالا برده تا این بار نیز همچون گذشته سربلند باشند.

جواهری با اشاره به حماسه سیاسی٬ اظهار کرد: گردانندگان کشور باید به صورت صحیح فکر و عمل کنند و در راستای حماسه اقتصادی نیز هر گاه ملت ایران تحریم می شود٬ با تلاش و پشتکار به شکوفایی در ابعاد مختلف دست خواهند یافت.

وی در پایان گفت: حماسه به معنای شور ایجاد کردن است٬ که اگر این شور همراه با شعور باشد دیگر فتنه ای همچون 88 ایجاد نخواهد شد.