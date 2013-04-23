به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، به دلیل شکایات واصله تعدادی از باشگاه‌های لیگ دسته اول و مفتوح بودن پرونده رسیدگی آنها به منظور بررسی موارد مطروحه، بدینوسیله سازمان لیگ آزادگان اعلام کرد که دیدار پلی‌آف دو تیم استقلال اهواز و مس سرچشمه لغو و برنامه آن متعاقبا اعلام می‌شود.

این مسابقه در حالی لغو شده است که شائبات زیادی درباره صعود تیم فوتبال شهرداری تبریز به لیگ برتر وجود دارد و خیلی‌ها معتقدند این تیم با تبانی به لیگ برتر رسیده است. در صورتی که تبانی شهرداری محرز شود، احتمال سقوط این تیم به لیگ‌های پایین‌تر وجود دارد.