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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۱۳

طبق اعلام سازمان لیگ آزادگان؛

دیدار پلی آف لیگ دسته اول لغو شد/ شهرداری سقوط می‌کند؟

دیدار پلی آف لیگ دسته اول لغو شد/ شهرداری سقوط می‌کند؟

در حالی که چند روز پیش هیات رسیدگی به تخلفات فوتبال از تعلیق مربیان و سرپرست‌های باشگاه شهرداری تبریز خبر داده بود، سازمان لیگ آزادگان از لغو دیدار پلی آف استقلال اهواز و مس سرچشمه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، به دلیل شکایات واصله تعدادی از باشگاه‌های لیگ دسته اول و مفتوح بودن پرونده رسیدگی آنها به منظور بررسی موارد مطروحه، بدینوسیله سازمان لیگ آزادگان اعلام کرد که دیدار پلی‌آف دو تیم استقلال اهواز و مس سرچشمه لغو و برنامه آن متعاقبا اعلام می‌شود.
 
این مسابقه در حالی لغو شده است که شائبات زیادی درباره صعود تیم فوتبال شهرداری تبریز به لیگ برتر وجود دارد و خیلی‌ها معتقدند این تیم با تبانی به لیگ برتر رسیده است. در صورتی که تبانی شهرداری محرز شود، احتمال سقوط این تیم به لیگ‌های پایین‌تر وجود دارد.
کد مطلب 2039392

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