"تیر" یک پروژه و چند "نشان"/ نسخه رفع آلودگی هوای دورود نفسی تازه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احداث فاز چهارم کارخانه سیمان دورود از مصوبات سفرهای هیئت دولت به استان لرستان است که هنوز عملیاتی نشده و به عنوان یکی از مطالبات جدی مردم این شهر صنعتی همواره مطرح بوده است.

تیر یک پروژه و چند نشان!

اجرای این مصوبه از آنجا اهمیت دارد که احداث فاز چهارم کارخانه سیمان دورود علاوه بر اینکه زمینه توسعه این صنعت بزرگ را در شهرستان دورود فراهم می آورد، می تواند منجر به انتقال کارخانه سیمان از مرکز شهر و رفع آلودگی هوای دورود به عنوان معضلی 30 ساله شود.

از سوی دیگر در حال حاضر کارخانه سیمان دورود با فعالیت چند دهه ای خود در این شهرستان با معضل فرسوده بودن خطوط تولید مواجه است، موضوعی که موجب افزایش هزینه های این واحد صنعتی و در نتیجه به مخاطره افتادن حیات این واحد تولیدی شده است.

همچنین راه اندازی فاز چهارم کارخانه بزرگ سیمان دورود علاوه بر توسعه هر چه بیشتر این صنعت در شهرستان دورود زمینه ایجاد اشتغال در این بخش و ارتقا صنعتی دورود را فراهم می سازد، موضوعی که به راحتی نمی توان از کنار آن گذاشت.

با این تفاسیر پروژه فاز چهارم کارخانه سیمان دورود از آنجا اهمیت دارد که علاوه بر بسترسازی برای خروج این واحد آلاینده از شهر، می تواند در راستای افزایش ظرفیت صنعت سیمان لرستان و همچنین به کار گیری جوانان جویای کار گامی موثر باشد.

هیچ مانعی برای شروع عملیات اجرایی فاز 4 کارخانه سیمان دورود وجود ندارد

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای فعالیت در مجلس تمرکز خود را بر دو بخش صنعت و اشتغال گذاشتیم و تلاش کردیم مصوبات بلاتکلیف در این حوزه را پیگیری کنیم.

عباس قائد رحمت با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای احداث فاز چهارم کارخانه سیمان دورود عنوان کرد: همه مقدمات این امر فراهم شده و هیچ مانعی برای شروع عملیات اجرایی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه فاز چهارم کارخانه سیمان دورود یک کارخانه بزرگ با استفاده از تجهیزات و فناوری نوین این حوزه است، بیان داشت: برای احداث این کارخانه 300 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این میزان اعتبار 210 میلیارد ریال تسهیلات به صورت ارزی و مابقی به صورت ریالی تصویب شده است.

قائد رحمت با بیان اینکه این پروژه برای دریافت تسهیلات لازم به بانک صنعت و معدن معرفی شده است، یادآور شد: برای دریافت تسهیلات لازم این پروژه در اولویت "الف" تعریف شده است.

اجرای این گونه پروژه ها برای اشتغال لرستان حیاتی است

وی با اشاره به وضعیت استان لرستان و شهرستان دورود در زمینه نرخ بیکاری افزود: متاسفانه اجرای چنین پرژه هایی در استانی که سالهاست با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می کند و دارای رتبه نخست در این زمینه است به نظر حیاتی می رسد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورت راه اندازی این صنعت نزدیک به هزار نفر به صورت مستقیم دارای شغل می شوند.

قائد رحمت همچنین به توسعه صنعت سیمان شهرستان دورود با احداث این کارخانه اشاره کرد و بیان داشت: ظرفیت تولید سیمان در فاز چهارم این کارخانه دو برابر میزان تولید کنونی این صنعت است.

وی با اشاره به برنامه زمان بندی تعیین شده برای اجرای این پروژه بیان داشت: متوسط زمان لازم برای ساخت این کارخانه نزدیک به سه سال و نیم است که در صورت تخصیص به موقع تسهیلات متولیان امر به ما قول داده اند که ظرف مدت دو سال و نیم فاز چهارم کارخانه سیمان دورود را راه اندازی کنند.

مصوبه ای که هوای رفع آلودگی دورود را دارد!

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی راه اندازی فاز چهارم کارخانه سیمان دورود را کمک به رفع آلودگی هوای این شهر دانست و بیان داشت: همچنین در طرح در نظر گرفته شده برای فاز چهارم کارخانه در خارج از شهر تجهیزات نوین و روز دنیا در صنعت سیمان به منظور جلوگیری از آلودگی در نظر گرفته شده است.

قائدرحمت با بیان اینکه احداث فاز چهارم کارخانه سیمان دورود از مصوبات سفرهای هیئت دولت به لرستان است، یادآور شد: متاسفانه در طول چند سال گذشته کسی به اجرای این پروژه بها نداده و همینطور بلاتکلیف باقی مانده بود.

وی با اشاره به برگزاری چندین جلسه با وزیر صنعت، معدن و تجارت برای احداث این کارخانه، ابراز امیدواری کرد که به زودی کلنگ این واحد صنعتی به زمین زده شود.

دغدغه فعالان اقتصادی و متولیان محیط زیست

این سخنان نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح می شود کهپیش از نیز خدادادغیاثوند فعال اقتصادی دورودی نیز از عدم اجرای مصوبه احداث فاز چهارم کارخانه سیمان دورود انتقاد کرده بود.

وی با بیان اینکه زنگ هشدار به لحاظ استفاده از تکنولوژی فرسوده در این واحد صنعتی و عدم توان ادامه فعالیت به صدا درآمده است، عنوان کرد: باید هرچه زودتر خط جدید و فاز توسعه ای این کارخانه جایگزین خط های قدیمی که فاقد تکنولوژی نوین هستند شود.

غیاثوند با انتقاد از اینکه متاسفانه با گذشت بیش از 45 سال سابقه ایجاد این صنعت در شهرستان دورود هنوز یک طرح توسعه ای در این کارخانه راه اندازی نشده است، تصریح کرد: این طرح توسعه باید هرچه زودتر در قالب فاز 4 در کارخانه سیمان دورود در دستور کار قرار گیرد.

همچنین مدیر کل محیط زیست استان لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری کاهش آلایندگی کارخانه سیمان دورود با راه اندازی الکتروفیلترهای این واحد صنعتی گفته بود که با این وجود در راس همه توقعات محیط زیست، موضوع راه اندازی فاز چهارم کارخانه و انتقال این واحد آلاینده به خارج از شهر دورود قرار دارد.

محمد حسین بازگیر ادامه داد: انتقال کارخانه سیمان دورود به خارج از شهر و راه اندازی فاز چهارم سیمان دورود هم مصوبه سفر هیئت دولت است و هم نسخه تکمیلی رفع آلایندگی شهر دورود خواهد بود.

وی با بیان اینکه راه اندازی فاز چهارم کارخانه در فضایی خارج از شهر دورود مجوز ارزیابی زیست محیطی نیز گرفته است، ابراز امیدواری کرد که با بهترین روشهای روز کارخانه ای بسیار مجهز در خارج از شهر راه اندازی شود.

سیمان دورود؛ چشم براه یک مصوبه

بنابر این گزارش شرکت سیمان دورود که متشکل از سه واحد مجزا بوده از بزرگترین تولیدکنندگان سیمان در کشور است که در میان مصرف کنندگان سیمان از شهرت بسیاری برخوردار است.

واحد شماره یک این کارخانه در سال 1338 با ظرفیت 300 تن در روز شروع به کار کرد و سپس با نصب مجدد یک کوره 300 تنی ظرفیت را به 600 تن در روز افزایش داده و در نهایت پس از آن در سال 1343 با نصب یک کوره 400 تنی، تولید این کارخانه به هزار تن در روز افزایش یافت.

واحد شماره دو این کارخانه نیز یکی از واحدهای تولیدی شرکت سیمان دورود است که به روش خشک کار می کند و در سال 1348 با ظرفیت اسمی هزار تن در روز به بهره برداری رسیده است.

واحد شماره سه کارخانه سیمان دورود که بزرگترین واحد تولیدی این شرکت است نیز در سال 1359 شروع به کار کرد و تولید روزانه آن بالغ بر دو هزار و 500 تن است.

کارخانه سیمان دورود با وجود اینکه یکی از مهمترین صنایعی است که در استان لرستان با سابقه 50 ساله در حال فعالیت است ولی متاسفانه این صنعت شهر دورود را که همواره به عنوان پایتخت طبیعت ایران معروف بوده به شهری با دودهای سیمانی تبدیل کرده است.

نسخه رفع آلودگی هوا زیر خروارها خاک

روند آلودگی این کارخانه که در وسط شهر دورود قرار دارد بارها از سوی محیط زیست مورد انتقاد و پیگیری قرار گرفت تا در نهایت طی سالهای گذشته الکتروفیلترهای این کارخانه بزرگ نصب و راه اندازی شد.

با وجود اینکه با راه اندازی الکتروفلیترهای یاد شده میزان آلودگی این واحد صنعتی کاهش یافته است اما نسخه اصلی رفع آلودگی هوای دورود احداث فاز چهارم کارخانه سیمان و انتقال این صنعت به خارج از شهر است.

حال که این روزها با پیگیرهای انجام شده این نسخه از زیر خروارها خاک بیرون کشیده شده و متولیان امر به دنبال اجرای فاز چهارم کارخانه سیمان در خارج از شهر افتاده اند باید چشم انتظار ماند و دید که آیا بالاخره به دغدغه های مردم دورود در زمینه رفع مشکل آلودگی، توسعه صنعت سیمان و افزایش ظرفیت اشتغال جامه عمل پوشانده خواهد شد یا بازهم باید در انتظار اجرای این مصوبه باقی بمانند!

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گزارش: فاطمه حسینی