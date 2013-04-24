به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی موسوی دبیر پنجمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران، با اعلام این خبر گفت: به دلیل ایجاد شرایط بهتر برای حضور تمامی هنرمندان خارجی پنجمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران، این رویداد هنری با 4 روز تاخیر افتتاح خواهد شد.

وی افزود: از سه قاره جهان 7 هنرمند بین المللی در این دوره از سمپوزیوم حضور دارند که به خاطر مسافرت های طولانی برخی از این میهمانان و همچنین ایجاد شرایط بهتر برای این هنرمندان بین المللی، پنجمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران روز شنبه 14 اردیبهشت به صورت رسمی افتتاح می شود و هنرمندان از روز 15 اردیبهشت ماه به خلق اثر خود خواهند پرداخت.

پنجمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران، از روز شنبه 14 اردیبهشت ماه با حضور 7 هنرمند بین المللی؛ پتر پتروف (Petre Petrov)، رومن میدو دیمیتروف (Rumen Mihov Dimitrov) نیکولای یو تو (NIkolay Yotov)هر سه از بلغارستان، فرناندو آلوارز پرز (Fernando Alvarez Perez) از اسپانیا، لنی راتناساری ویچرت (Lenny Ratnasari Weichert) از اندونزی، کریستین ری (Christian Rey) از اروگوئه، گواجاردو روبیو (Mauricio Guajardo Rubio) از شیلی و 10 هنرمند ایرانی محمد مروستی، مرضیه میرمطهری، مهدی رنگچی، مهدی آشوری، فاطمه مجیدی، سمانه ریحانی، علی وزیری، پژمان علومی، مرتضی باقری مصلح آبادی و رضا حسن زاده در پارک نوروز بوستان آب و آتش آغاز می‌شود.

همچنین 10 دانشجوی مجسمه سازی شامل مجید فرهمند، حمیدرضا صادق زاده، عنایت صحرایی، مرضیه دربانیان، مریم آقا سید محمد کشمیری، معصومه کریمی آذر، فروز آزادی طهرانی، فریدون پرستار، سهیلا فلاح و بهنام آخربین هنرمندانی هستند که در بخش دانشجویی پنجمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران به ارائه اثر خواهند پرداخت.

پنجمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران (یادواره خلیج فارس) به صورت غیر رقابتی با هدف توسعه هنر مجسمه‌سازی معاصر ایران و تلطیف فضاهای شهر تهران از طریق فراهم آوردن شرایط بروز و شکوفایی آفرینش‌های هنری، تعمیم نگاه زیباشناسانه در جامعه، تبادل تجربیات، اطلاعات و مهارت‌ها، در زمینه مجسمه سازی شهری در میان هنرمندان و آشنایی شهروندان با مراحل اجرای آثار هنری، برگزار می‌شود.