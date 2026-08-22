به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید ناصر میرمحمدیان بعد از ظهر شنبه در دیدار با امامان شاخص مساجد کرمان با تأکید بر مردمی بودن مساجد گفت: مسجد باید به دست مردم اداره شود و امام جماعت نقش محوری در هدایت و فعالیتهای مسجد داشته باشد.
وی با اشاره به تقسیم کار دستگاهها در حوزه مسجد، مسئله اصلی را اجرای منسجم این تقسیم کار دانست و بر ضرورت توانمندسازی ائمه جماعات بر اساس برنامه و نیازهای واقعی مساجد تأکید کرد.
حجت الاسلام میرمحمدیان، با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ قرار دارد، اظهار کرد: پیروزی تنها با ابزار نظامی رقم نمیخورد و آنچه سرنوشت جنگ را تعیین میکند، اراده مردم است.
وی افزود: دشمن نیز برای شکستن این اراده از سه ابزار ترس، یأس و اختلاف استفاده میکند.
مدیر عامل بنیاد هدایت، جنگ شناختی را یکی از مهمترین عرصههای تقابل دانست و افزود: ائمه جماعات و نیروهای مسجد باید در این میدان نیز حضور فعال داشته باشند و با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، ضمن بیان مشکلات و مطالبه گری، نقاط قوت و واقعیتهای امید آفرین جامعه را نیز روایت کنند.
وی تأکید کرد: فعالیت در فضای مجازی نباید به بازنشر محتوا محدود شود، بلکه باید با گفتوگو و تعامل، برای تقویت امید و اراده مردم تلاش کرد.
نظر شما