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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

میر محمدیان: اراده مردم عامل اصلی تعیین‌کننده سرنوشت جنگ است

میر محمدیان: اراده مردم عامل اصلی تعیین‌کننده سرنوشت جنگ است

کرمان- مدیر عامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات استان کرمان گفت: پیروزی تنها با ابزار نظامی رقم نمی‌خورد و آنچه سرنوشت جنگ را تعیین می‌کند، اراده مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ناصر میرمحمدیان بعد از ظهر شنبه در دیدار با امامان شاخص مساجد کرمان با تأکید بر مردمی بودن مساجد گفت: مسجد باید به دست مردم اداره شود و امام جماعت نقش محوری در هدایت و فعالیت‌های مسجد داشته باشد.

وی با اشاره به تقسیم کار دستگاه‌ها در حوزه مسجد، مسئله اصلی را اجرای منسجم این تقسیم کار دانست و بر ضرورت توانمندسازی ائمه جماعات بر اساس برنامه و نیازهای واقعی مساجد تأکید کرد.

حجت الاسلام میرمحمدیان، با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ قرار دارد، اظهار کرد: پیروزی تنها با ابزار نظامی رقم نمی‌خورد و آنچه سرنوشت جنگ را تعیین می‌کند، اراده مردم است.

میر محمدیان: اراده مردم، عامل اصلی تعیین‌کننده سرنوشت جنگ است

وی افزود: دشمن نیز برای شکستن این اراده از سه ابزار ترس، یأس و اختلاف استفاده می‌کند.

مدیر عامل بنیاد هدایت، جنگ شناختی را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل دانست و افزود: ائمه جماعات و نیروهای مسجد باید در این میدان نیز حضور فعال داشته باشند و با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، ضمن بیان مشکلات و مطالبه‌ گری، نقاط قوت و واقعیت‌های امید آفرین جامعه را نیز روایت کنند.

وی تأکید کرد: فعالیت در فضای مجازی نباید به بازنشر محتوا محدود شود، بلکه باید با گفت‌وگو و تعامل، برای تقویت امید و اراده مردم تلاش کرد.

کد مطلب 6924193

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