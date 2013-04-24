زمان برگزاری اختتامیه جشنواره خلیج فارس تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری مراسم اختتامیه سومین جشنواره بین المللی فرهنگی ـ هنری خلیج فارس که پیش از این قرار بود روز نهم اردیبهشت ماه در بندرعباس برگزار شود، به روز دهم اردیبهشت، مصادف روز ملی خلیج فارس موکول شد.

همایون امیرزاده، دبیر سومین جشنواره فرهنگی ـ هنری خلیج فارس با اعلام این خبر گفت: مراسم یاد شده از ساعت 9 صبح روز سه شنبه دهم اردیبهشت ماه با حضور مقامات عالی رتبه کشور در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار خواهد شد.

وی افزود: سایر برنامه‌های مرتبط با این جشنواره طبق روال سابق و بر اساس خبرهای اعلام شده برگزار می‌شود.