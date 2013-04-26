به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب سخنگو یا کتاب گویا (Audio book) شکل متفاوتی از کتاب است که متن اثر را به صورت شفاهی ارائه میکند. به این ترتیب که گوینده، متن کتاب را در استودیوی ضبط صدا میخواند و در صورت نیاز، این متن خوانده شده با موسیقی یا جلوههای مناسب تلفیق میشود و به صورت کتاب شفاهی درمیآید. گاهی کتاب توسط خود نویسنده خوانده میشود و گاهی از زبان گویندگان یا بازیگران این کار انجام میشود.
کتاب گویا از آن دست ابزارهایی است که طی سالهای اخیر با پیشرفت وسایل شنیداری در خدمت ترویج فرهنگ مطالعه به عنوان ابزاری سرگرمکننده و فوقالعاده برای صرفهجویی در وقت قرار گرفته است.
به تازگی کتاب «تنور و داستانهای دیگر» نوشته هوشنگ مرادی کرمانی با صدای شاهین علایینژاد (بازیگر تئاتر) و آهنگسازی مهدی زارع به صورت کتاب گویا تولید و راهی بازار شده است. آثار مرادی کرمانی پیشتر در قالب فیلم و سریال تولید شده و حالا کتاب گویایی نیز براساس داستانهای وی در اختیار علاقهمندان قرار گرفته است.
کتاب گویای «تنور و داستانهای دیگر» شامل 15 داستان تنور، چکمه، بوی پلو، رضایتنامه، عکس عروس، سنگ روی سنگ، انجیر بهاری و... است که در 260 دقیقه روی لوح فشرده ثبت شده است.
هوشنگ مرادی کرمانی، داستان تنور را در سال 1373 به همت انتشارات معین منتشر کرد و حالا پس از 19 سال، کتاب سخنگوی آن توسط «نوین کتاب گویا» عرضه شده است.
در برنامه تازه فروشگاه مرکزی شهر کتاب که به معرفی این اثر اختصاص دارد، علاوه بر هوشنگ مرادی کرمانی، صداپیشه و آهنگساز کتاب نیز حضور خواهند داشت تا درباره شکلگیری این اثر و نوع تعاملشان با نویسنده، صحبت کنند. این برنامه از ساعت 18 روز دوشنبه 9 اردیبهشت در کافه کتاب فروشگاه مرکزی شهرکتاب برگزار خواهد شد.
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