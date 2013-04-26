لاریجانی درگذشت فردی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی با صدور پیامی درگذشت مرحوم امیر حسین فردی نویسنده و رئیس مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری را تسلیت گفت.

متن پیام لاریجانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در گذشت مرحوم امیرحسین فردی نویسنده متعهد خلاق و برجسته انقلاب موجب تاسف و تاثر شد.

مرحوم امیرحسین فردی از پیشگامان و سرآمدان عرصه ادبیات انقلاب و نهضت اسلامی ملت ایران بودند که آثار قلمی و ادبی ایشان برای همیشه زینت بخش گنجینه فرهنگ و ادبیات کشورمان خواهد بود.

اینجانب این ضایعه را به جامعه فرهنگی و ادبی کشور و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت گفته و برای روح بلند آن فقید سعید رحمت و مغفرت وبرای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی