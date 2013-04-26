۶ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۱۶

لاریجانی درگذشت فردی را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت امیرحسین فردی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی با صدور پیامی درگذشت مرحوم امیر حسین فردی نویسنده و رئیس مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری را تسلیت گفت.

متن پیام لاریجانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در گذشت مرحوم امیرحسین فردی نویسنده متعهد خلاق و برجسته انقلاب موجب تاسف و تاثر شد.

مرحوم امیرحسین فردی از پیشگامان و سرآمدان عرصه ادبیات انقلاب و نهضت اسلامی ملت ایران بودند که آثار قلمی و ادبی ایشان برای همیشه زینت بخش گنجینه فرهنگ و ادبیات کشورمان خواهد بود.

اینجانب این ضایعه را به جامعه فرهنگی و ادبی کشور و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت گفته و برای روح بلند آن فقید سعید رحمت و مغفرت وبرای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

