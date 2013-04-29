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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۱۷

با حضور رئیس جمهور صورت گرفت؛

تجلیل از 17 بانوی برگزیده سال در تالار وحدت

تجلیل از 17 بانوی برگزیده سال در تالار وحدت

با حضور رئیس جمهور صبح امروز از 17 بانوی برگزیده سال در تالار وحدت تجلیل شد.

 

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز در مراسم تجلیل از بانوان برگزیده که در تالار وحدت تهران برگزار شد رئیس جمهور از 17 تن از  50 بانوی برگزیده سال  با اعطای لوح تقدیر قدردانی کرد.
 
این بانوان طی ارزیابی های کمیته هایی متشکل از مشاوران امور بانوان دستگاه های دولتی از بین بانوان شاغل، زنان خانه دار، ایثارگر، ورزشکار، بسیجی، فرهنگیان، پزشکان، اساتید و سازمان های مردم نهاد انتخاب شده اند.
 
در این مراسم علاوه بر رئیس جمهور، مریم مجتهد‌زاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و اعظم السادات فراحی همسر رئیس‌جمهور حضور داشتند.
 
در حاشیه این مراسم از جدیدترین تالیفات و اسناد مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری رونمایی شد.
کد مطلب 2042941

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