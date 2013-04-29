الزام استاندارد یورو 4 از ابتدای تیرماه دیگر قابل تمدید نیست/ خودروسازان بیش از این بهانه جویی نکنند

علی محمد شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت مهلتی دوباره به خودروسازان برای پیشروی به سمت استاندارد یورو 4 داد.

قائم مقام سازمان محیط زیست افزود: بر همین اساس خودروسازان داخلی موظف‌ هستند تا 30 خردادماه سال جاری نسبت به ارتقای سطح استاندارد محصولاتشان اقدام کنند.

به گفته وی، شماره گذاری خودروهای یورو2 تا حداکثر پایان خردادماه سال جاری تمدید شد و بر اساس مصوبه دولت این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نیست. خودرو سازان باید بدانند این مصوبه دیر و زود دارد اما سوخت و ساز ندارد و سازمان محیط زیست اجازه نمی دهد خورو سازان بیش از این از طریق راههای غیرر متعارف و یا به تعویق انداختن مصوبات دولت با سلامتی و جان مردم بازی کنند.

شاعری تصریح کرد: بر اساس مصوبه دولت شماره گذاری خودروهای یورو 2 از اول تیرماه سال جای ممنوع خواهد شد و تمام خودروهای تولید داخل ملزم به رعایت استاندارد یورو 4 از تاریخ اول تیرماه سال جاری هستند.

شاعری افزود: در صورت عدم ارتقای سطح استاندارد خودروها، خودروها از سوی پلیس راهور ناجا شماره‌گذاری نمی شوند.

این مقام مسئول اضافه کرد: تاکنون حدود 30درصد از خودروهای تولید داخل موفق با اخذ استاندارد یورو 4 شده‌اند و 70درصد باقی مانده با استاندارد یورو 4 انطباق نیافته اند که بر اساس مصوبه اخیر این بخش از وسایل نقلیه باید طی 2 ماه آینده استانداردهای لازم را رعایت کنند.

قائم مقام سازمان محیط زیست افزود: سازمان محیط زیست مجری مصوبه دولت است و با توجه به شرایط محدودیت‌های موجود طبق صلاحدید، دولت دو ماه دیگر به خودروسازان فرصت داده است و این مهلت فرصتی دوباره برای خودروسازان برای انطباق محصولاتشان با استاندارد یورو 4 است.