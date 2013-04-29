امیدوارم استقلال با پیروزی مقابل العین سرگروه شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری در نشست خبری قبل از دیدار با العین امارات اظهار داشت: بازی با العین برایمان بسیار مهم است چرا که با پیروزی در این دیدار می‌توانیم سرگروه شویم که به همین خاطر با تمام قدرت به میدان می‌رویم تا در این بازی با دست پر از میدان خارج شویم. البته ما در لیگ برتر ایران هم بازی سختی در پیش داریم و باید با فولاد بازی کنیم که آن دیدار هم برای قهرمانی ما بسیار مهم است.



وی افزود: خوشحالیم توانستیم از این گروه صعود کنیم. امیدوارم با پیروزی در مسابقه فردا سرگروه شویم. سایر تیم‌های این گروه هم بسیار خوب بودند و باید به سایر تیم‌هایی که از این گروه حذف خواهند شد هم خسته نباشید بگوییم.

دیدار تیم های فوتبال العین امارات و استقلال ایران در هفته ششم مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 20:10 روز سه شنبه در شهر العین امارات برگزار خواهد شد.