/راه اندازی پژوهشکده زیست محیطی خلیج فارس موجب توسعه فعالیتهای علمی در هرمز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نادری منش پیش از ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی خلیج فارس در جزیره هرمز با بیان اینکه ملت ایران همواره در طول تاریخ با تمام قوا هجمه های دشمنان را دفع کرده است، اظهار داشت: مردم جزیره هرمز در طول دوران دفاع مقدس نقش پررنگی را ایفا کردند و از هر پنج نفر مردم این جزیره، یک نفر در جبهه ها حضور داشت که این مسئله نشان می دهد، این سرزمین توسط دشمنان قابل تسخیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: هرچند دشمنان در طول تاریخ به دنبال تغییر نامها و هویت این سرزمین بوده اند، اما این نامها همچنان وجود دارد و روحیه دفاع از میهن نیز در میان مردم کمرنگ نشده است.

معاون آموزشی وزیر علوم ادامه داد: اهالی سرزمین پارس در طول تاریخ، هیچگاه بت پرست نبوده اند و هرگاه پرچم اسلام در این کشور برافراشته شده، قدرت آن افزون تر شده است.

نادری منش سنگر علمی را یکی از مهمترین سنگرهای دفاع در برابر هجمه دشمنان برشمرد و بیان داشت: پیش از انقلاب اسلامی در استان هرمزگان مرکز آموزش عالی وجود نداشت اما امروز با ایجاد مراکز آموزشی متعدد، 90 هزار دانشجو در هرمزگان مشغول به تحصیل هستند که این رقم از میانگین کشوری بیشتر است.

وی تاکید کرد: بدون شک باید تلاش کنیم تا علاوه بر ارتقا نظام آموزشی در جزیره هرمز، وضعیت معیشتی مردم این جزیره نیز بهبود یابد.

معاون آموزشی وزیر علوم در ادامه با اشاره به کلنگ زنی احداث پژوهشکده تحقیقات زیست محیطی خلیج فارس در جزیره هرمز، عنوان کرد: دانشگاه هرمزگان به عنوان دانشگاه مادر استان هرمزگان، باید نقش مشاور معین در توسعه عمران و معماری ایرانی و اسلامی جزیره هرمز داشته باشد تا هرمز به عنوان الگو در کشور شناخته شود.

نادری منش یاد آور شد: با توسعه مراکز آموزش عالی و راه اندازی پژوهشکده تحقیقات زیست محیطی خلیج فارس در جزیره هرمز، نقش این جزیره در سنگر دفاع علمی کشور پررنگ می شود.

برنامه های بزرگداشت روز ملی خلیج فارس در هرمز در قلعه پرتغالی های این جزیره برگزار شد.

دهم اردیبهشت ماه سالگرد اخراج استعمارگران پرتغالی از جزیره هرمز است.