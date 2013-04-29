بادبان خلیج فارس در جزیره هرمز برافراشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری سومین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس و به مناسبت دهم اردیبهشت ماه روز ملی خلیج فارس، بادبان خلیج فارس پیش از ظهر دوشنبه با برگزاری مراسمی با حضور گسترده مردم هرمز، استاندار هرمزگان و دبیر جشنواره خلیج فارس در جزیره هرمز برافراشته شد.

در این آئین گروه موسیقی "لیوا" از جزیره هرمز با نواختن عود و دیگر سازهای محلی، مراسم برافراشتن بادبان خلیج فارس را همراهی کردند.

حضور کودکان جزیره هرمز با لباس های محلی رنگی و همچنین اختصاص محلی برای نقاشی های رنگی با خاک جزیره هرمز، جلوه خاصی به این مراسم داده بود.

از جمله دیگر نکات جالب توجه این مراسم می توان به حضور گسترده مردم هرمز و اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که پرچم های ایران را در دست داشتند، اشاره کرد.

مسعود سالاری فرماندار شهرستان قشم نیز در این مراسم به دستاوردهای دولت های نهم و دهم در جزیره هرمز اشاره کرد و افزود: توسعه بندر هرمز و احداث سالن ترانزیت مسافری در این جزیره، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و راه اندازی مرکز دیالیز از جمله خدمات دولت در جزیره هرمز بوده است.

وی ادامه داد: از لحاظ فرهنگی نیز جزیره هرمز از شرایط بسیار خوبی برخودار است و بیش از 98 درصد مردم این جزیره با سواد هستند.

استاندار هرمزگان نیز در این مراسم با بیان اینکه خلیج فارس نماد مقابله با ظلم و قلعه تاریخی هرمز نماد استقلال‌طلبی و مقاومت ایرانیان است، اظهار داشت: تاریخ و تمدن خلیج فارس و جزیره هرمز نشان از این دارد که این منطقه نمی‌تواند جولانگاه حضور بیگانگان باشد.

وی ادامه داد: سربلندی خلیج فارس و جزایر ایرانی نماد پاسخگویی به هر زیاده‌خواهی است.

برنامه های بزرگداشت روز ملی خلیج فارس در هرمز در قلعه پرتغالی های این جزیره برگزار شد.

دهم اردیبهشت ماه سالگرد اخراج استعمارگران پرتغالی از جزیره هرمز است.