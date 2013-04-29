به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم نصراللهی ظهر روز دوشنبه در نشست اعضای ستاد برگزاری سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و15 خرداد در استاندار مرکزی افزود: برنامه های سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و قیام خونین 15 خرداد باید هر چه با شکوهتر بر گزار شود.

وی با اشاره به تبیین اندیشه های امام راحل در جامعه افزود: برنامه های سالگرد رحلت امام خمینی(ره) باید با حضور گسترده افراد به ویژه جوانان ونوجوانان برگزار شود.



نصراللهی با بیان اینکه برنامه های گرامیداشت 15 خرداد و رحلت امام(ره) در دو بخش کشوری و استانی برگزار می شود٬ خاطر نشان کرد: بخش اول اعزام زائران به مرقد مطهر آن بزرگوار است که یک نگاه بین المللی دارد و هر ساله با حضور گسترده و خود جوش مردم برگزار می شود و بخش دوم برگزاری برنامه در استان و شهرستان ها به ویژه شهرستان خمین محل تولد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری استان مرکزی وحدت کلمه، شناخت، تقویت ایمان و عمل به آن، داشتن بصیرت و آگاهی و شناختن درست از نادرست را از مهم ترین سیاست های امام خمینی (ره) دانست و گفت: ایشان به خوبی می دانستند که در جامعه آن زمان به چه شکل برخورد کنند.

گفتنی است در این جلسه که با حضور اعضای ستاد برگزار شد٬ هر یک از شرکت کنندگاه نظرات خود را در خصوص برگزاری هر چه بهتر مراسم ارائه دادند و در رابطه با چگونگی برگزاری این دو مراسم بزرگ بحث و تبادل نظر شد.