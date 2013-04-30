بودجه سال 91 برای کاهش آلودگی هوا عملیاتی نشد

محمدجواد نظری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در جلساتی که در رابطه با آلودگی هوا داشتیم قرار شد که وزارت خانه های مرتبط با این موضوع مانند وزارت خانه های صنعت، نفت، شهرداریها، پلیس راهور و سازمان محیط زیست وارد میدان شوند و در رابطه با عوامل آلوده کننده هوا اقدامات لازم را اجرا کنند.



وی با تأکید بر اینکه در رابطه با آلودگی هوا قوانین زیادی داریم اظهار داشت: اما این قوانین بازدارنده نیست و علاوه بر اعتبارات به آموزش مردمی نیز نیاز دارد.

نظری مهر با بیان اینکه برنامه ریزی پایه ای برای موضوع آلودگی هوا وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به این مسئله اقدامات به صورت روزمره انجام می شود و در نتیجه نمی تواند مثمر ثمر باشد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه باید برای آلودگی هوا انقلاب اداری انجام شود تصریح کرد: در حال حاضر در وزارتخانه ها ماموریت های موازی بسیاری انجام می شود که این مسئله خود مشکلات بزرگی را به وجود می آورد و در نتیجه اصل مطالبه گم می شود.

نظری مهر یادآور شد: هر چندکه به پایان دولت دهم عمری باقی نمانده است اما باید گفت که درخصوص کاهش آلودگی هوا در کشورمان اقدام کارشناسی صورت نگرفته است و تا وقتی زیرساختها درست نشود حتی اگر بهترین طرح ها را هم در وزارتخانه داشته باشیم، امکان عملیاتی شدن آنها وجود ندارد.