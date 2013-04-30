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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۸:۲۹

بودجه سال 91 برای کاهش آلودگی هوا عملیاتی نشد

بودجه سال 91 برای کاهش آلودگی هوا عملیاتی نشد

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه درباره آلودگی هوا قوانین زیادی وجود دارد اما هیچ کدام بازدارنده نیست، گفت: متاسفانه بودجه 91 در بخش آلودگی هوا به طور کامل عملیاتی نشد.

محمدجواد نظری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در جلساتی که در رابطه با آلودگی هوا داشتیم قرار شد که وزارت خانه های مرتبط با این موضوع مانند وزارت خانه های صنعت، نفت، شهرداریها، پلیس راهور و سازمان محیط زیست وارد میدان شوند و در رابطه با عوامل آلوده کننده هوا اقدامات لازم را اجرا کنند.


وی  با تأکید بر اینکه در رابطه با آلودگی هوا قوانین زیادی داریم اظهار داشت: اما این قوانین بازدارنده نیست و علاوه بر اعتبارات به آموزش مردمی نیز نیاز دارد.

نظری مهر با بیان اینکه برنامه ریزی پایه ای برای موضوع آلودگی هوا وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به این مسئله اقدامات به صورت روزمره انجام می شود و در نتیجه نمی تواند مثمر ثمر باشد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه باید برای آلودگی هوا انقلاب اداری انجام شود تصریح کرد:  در حال حاضر در وزارتخانه ها ماموریت های موازی بسیاری انجام می شود که این مسئله  خود مشکلات بزرگی را به وجود می آورد و در نتیجه اصل مطالبه گم می شود.

نظری مهر یادآور شد: هر چندکه به پایان دولت دهم عمری باقی نمانده است اما باید گفت که درخصوص کاهش آلودگی هوا در کشورمان اقدام کارشناسی صورت نگرفته است و تا وقتی زیرساختها درست نشود حتی اگر بهترین طرح ها را هم در وزارتخانه داشته باشیم، امکان عملیاتی شدن آنها وجود ندارد.

کد مطلب 2043440

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