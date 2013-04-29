عادل غلامی: خوشحالم که شرمنده نشدیم

عادل غلامی بعد از پیروزی 3 بر صفر تیم کاله مقابل الریان قطر و قهرمانی در مسابقات باشگاههای آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار دشت: برای دیدار نهایی مسابقات تماشاگران خیلی بیشتری نسبت به روزهای دیگر به سالن آمدند. ابتدا به خاطر جو سالن کمی عملکردمان متزلزل بود اما در نهایت خیلی خوب پیروز شدیم.

وی تصریح کرد: از اینکه در حضور تماشاگران به نسبت بیشتر از روزهای گذشته دیدار فینال را برگزار کردیم خوشحالم و خوشحال تر اینکه شرمنده این تماشاگران نشدیم.

این بازیکن، قهرمانی تیم کاله را به تماشاگران و طرفداران آملی این تیم تقدیم کرد و گفت: در مورد حضور در مسابقات باشگاههای جهان هیچ چیز نمی دانم مدیریت باید در این زمینه تصمیم گیری کند.