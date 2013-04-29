  1. ورزش
  2. توپ و تور
۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۵۴

والیبال باشگاه‌های آسیا - تهران؛

آلماتی قزاقستان پنجم شد

آلماتی قزاقستان پنجم شد

دیدار تعیین کننده تیم پنجم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا با پیروزی تیم آلماتی قزاقستان برابر تویودا ژاپن به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز پایانی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا امروز دوشنبه تیم آلماتی قزاقستان و تویودا ژاپن برای تعیین رده‌بندی تیم‌های پنجم و ششم در سالن دوازده هزار نفری آزادی به مصاف هم رفتند که طی آن آلماتی قزاقستان با نتیجه 3 بر یک حریف خود را شکست داد. قزاق‌ها گیم‎های اول، سوم و چهارم این دیدار را به ترتیب با نتایج (25 بر 20)، (25 بر 23) و (25 بر 17) به سود خود تمام کردند و گیم دوم را هم با نتیجه (25 بر 17) واگذار کردند.

بدین ترتیب آلماتی قزاقستان با کسب پیروزی در مصاف با نماینده ژاپن در رده پنجم مسابقات قرار گرفت و ژاپنی‎ها نیز به عنوان ششم اکتفا کردند. پیش از این دیدار نیز دو تیم گاز عراق و گاز هند به مصاف هم رفتند که طی آن گاز عراق با کسب پیروزی 3 بر 2 هفتم شد و هندی ها هشتم شدند.

روز گذشته نیز تیم‌های سهام عمان، منتخب ازبکستان، العین امارات و بوشریه لبنان به ترتیب رده‌های نهم تا دوازدهم را به خود اختصاص دادند. ضمن اینکه پیش از این نیز  تیم منتخب مالدیو در رده سیزدهم و آخر جدول رده‌بندی قرار گرفته بود.

بیست و چهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری سه دیدار دیگر به پایان می‌رسد. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

مرحله رده‌بندی:
* لیونینگ چین - تایوان پاورز چین تایپه

مرحله نهایی:
* کاله ایران - الریان قطر

کد مطلب 2043145

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها