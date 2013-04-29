آلماتی قزاقستان پنجم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز پایانی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا امروز دوشنبه تیم آلماتی قزاقستان و تویودا ژاپن برای تعیین رده‌بندی تیم‌های پنجم و ششم در سالن دوازده هزار نفری آزادی به مصاف هم رفتند که طی آن آلماتی قزاقستان با نتیجه 3 بر یک حریف خود را شکست داد. قزاق‌ها گیم‎های اول، سوم و چهارم این دیدار را به ترتیب با نتایج (25 بر 20)، (25 بر 23) و (25 بر 17) به سود خود تمام کردند و گیم دوم را هم با نتیجه (25 بر 17) واگذار کردند.

بدین ترتیب آلماتی قزاقستان با کسب پیروزی در مصاف با نماینده ژاپن در رده پنجم مسابقات قرار گرفت و ژاپنی‎ها نیز به عنوان ششم اکتفا کردند. پیش از این دیدار نیز دو تیم گاز عراق و گاز هند به مصاف هم رفتند که طی آن گاز عراق با کسب پیروزی 3 بر 2 هفتم شد و هندی ها هشتم شدند.

روز گذشته نیز تیم‌های سهام عمان، منتخب ازبکستان، العین امارات و بوشریه لبنان به ترتیب رده‌های نهم تا دوازدهم را به خود اختصاص دادند. ضمن اینکه پیش از این نیز تیم منتخب مالدیو در رده سیزدهم و آخر جدول رده‌بندی قرار گرفته بود.

بیست و چهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری سه دیدار دیگر به پایان می‌رسد. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

مرحله رده‌بندی:

* لیونینگ چین - تایوان پاورز چین تایپه

مرحله نهایی:

* کاله ایران - الریان قطر