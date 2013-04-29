به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی بیست و چهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا از ساعت 16:30 امروز دوشنبه در سالن 12 هزار نفری آزادی میان دو تیم کاله ایران و الریان قطر آغاز شد. بازیکنان کاله که بدون شکست به این مرحله از رقابت ها صعود کردند در این بازی نیز در سه گیم متوالی با نتایج (25 بر 22)، (25 بر18) و (25 بر 21) حریف خود را شکست دادند و به عنوان قهرمانی دست یافتند.

بازیکنان دو تیم که مشخص بود آنالیز دقیقی از یکدیگر داشتند در گیم اول رقابت نزدیکی را دنبال کردند اگر چه سرویس های ساده قطری ها و اشتباهاتی بعضا در این بخش داشتند و به موازات آن دریافت های بهتر کاله باعث پیروزی این تیم در این گیم شد.

با سرویس فرهاد قائمی گیم دوم آغاز شد. بازیکنان الریان قطر در بسیاری از دقایق این گیم سعی داشتند با کار تهاجمی تر جریان بازی را به سود خود پیش ببرند اما بازیکنان کاله با یک بازی منطقی، عملکرد بهتر در دفاع روی تور و همچنین حملاتی که دریافت های اول حریف را با مشکل مواجه کرد این گیم را هم از آن خود کردند.

برخلاف گیم های اول و دوم، شاگردان بهروز عطایی در گیم سوم و از همان دقایق ابتدایی این گیم فاصله خود را با الریان قطر امتیاز به امتیاز بیشتر کردند تا با برتری در این گیم و پیروزی قاطع بتوانند جام قهرمانی را بالای سر ببرند.در این گیم عثمان کاپیتان تیم الریان به خاطر اعتراض به داور بابت امتیازی که به بازیکنان کاله داد کارت زرد گرفت.

تیم کاله در حالی عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا را از آن خود کرد که دومین حضور در این رقابت ها را تجربه می کرد البته این تیم در دوره پیشین این رقابت ها که سال گذشته به میزبانی چین برگزار شد بعد از نمایندگان قطر و کشور میزبان به عنوان سوم بنده کرد.

تیم والیبال کاله با کسب نخستین قهرمانی خود در مسابقات باشگاه های سهمیه شرکت در مسابقات باشگاه های جهان را از آن خود کرد. این رقابت ها مهر ماه به میزبانی کشور برزیل برگزار می شود. قهرمانی کاله در این دوره از مسابقات والیبال باشگاه های آسیا نهمین قهرمانی نمایندگان ایران در این مسابقات محسوب می شود.

اولین قهرمانی نمایندگان ایران در این مسابقات سال 2002 توسط پیکان به دست آمد. این تیم طی سالهای 2006 تا 2011 نیز 6 بار متوالی به عنوان قهرمانی دست یافت. تیم صنام نیز یک بار و در سال 2004 صاحب جام قهرمانی این مسابقات شده بود.