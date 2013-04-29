حضور در فینال آسیا نتیجه خوبی برای ما بود/ کاله همیشه خوب بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم والیبال الریان قطر با حضور در نشست خبری اظهار داشت: بازیکنان ایران نه تنها امروز بلکه در تمام دیدارهایشان خوب بودند. باید به آنها تبریک بگویم. امروز بازی سختی داشتیم. البته هدف ما از این مسابقات رسیدن به مرحله نیمه نهایی بود اما ما فینالیست هم شدیم و از این بابت خوشحالیم.

تراویکا با بیان اینکه برخی از بازیکنان اصلی تیمم را در اختیار نداشتم یادآور شد: با این حال تیمم خوب بازی کرد. ضمن اینکه در قطر هم پنج - شش تیم محبوب وجود دارند که تماشاگران در لیگ قطر از آنها استقبال می‌کنند.

سرمربی تیم الریان قطر تاکید کرد: من به قطر آمدم تا نتایج خوبی بگیریم. توانستم در لیگ این کشور قهرمان شوم و به فینال آسیا هم صعود کنم. این نتیجه خوبی برای هر مربی است.

تراویکا در مورد نتیجه گیری کاله در مسابقات باشگاه های جهان گفت: اظهار نظر در این مورد سخت است اما در مورد تیم های اروپایی نظری ندارم اما کاله می تواند نتیجه خوبی بگیرد.