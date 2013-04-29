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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۵۱

والیبال باشگاههای آسیا - تهران؛

نماینده چین تایپه به مدال برنز دست یافت

نماینده چین تایپه به مدال برنز دست یافت

تیم تایوان پاورز چین تایپه با پیروزی در مرحله رده بندی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا به مدال برنز این رقابتها دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار مرحله رده بندی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا امروز دوشنبه در سالن 12 هزار نفری آزادی برگزار شد که طی آن تیم تایوان پاورز چین تایپه در 3 گیم متوالی و با نتایج (25 بر22)،(25 بر 23) و (25 بر13) مقابل تیم لیولینگ چین به برتری دست یافت.

بازیکنان تیم تایوان پاورز چین تایپه با کسب این پیروزی صاحب مدال برنز مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا شدند و در رده سوم این رقابتها قرار گرفتند. تیم لیولینگ چین نیز که روز گذشته با شکست مقابل کاله از صعود به فینال باز مانده به عنوان چهارم بسنده کرد.

بیست و چهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا امروز با دیدار فینال میان دو تیم کاله ایران و الریان قطر به پایان می رسد.

 

کد مطلب 2043377

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