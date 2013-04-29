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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۱۲

والیبال باشگاههای آسیا - تهران

فرهاد قائمی: قهرمانی کاله با حمایت تماشاگران به دست آمد

فرهاد قائمی: قهرمانی کاله با حمایت تماشاگران به دست آمد

بازیکن ملی پوش تیم والیبال کاله بعد از قهرمانی در آسیا گفت: تلاش زیادی برای این عنوان کردیم اما حمایت تماشاگران در کسب آن بی تاثیر نبود.

فرهاد فائمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تعداد تماشاگران در دیدار نهایی مسابقات والیبال باشگاههای آسیا اظهار داشت: برای رسیدن به این قهرمانی تلاش زیادی کردیم و از یک سال پیش انتظار آن را می کشیدیم تا اینکه امروز با حمایت همه جانبه تماشاگران این عنوان را از آن خود کردیم.

وی با تاکید بر سطح بالای مسابقات خاطرنشان کرد: همه تیم ها به نسبت خود با قدرت به تهران سفر کرده بودند. سطح مسابقات نسبت به خیلی از دوره ها بالاتر بود و ما قهرمانی را در چنین شرایطی بدست آوردیم.

این بازیکن که عنوان بهترین سرویس زن مسابقات را از آن خود کرد در این مورد گفت: من طبق دستور کادر فنی کار می کنم و به طور حتم همکاری هم تیمی هایم در این زمینه بی تاثیر نبوده است.

 

 

 

 

 

کد مطلب 2043470

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