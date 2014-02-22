نماینده ایران با حریفانی از ژاپن، لبنان و ویتنام همگروه شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته‌های مسابقات و داوری کنفدراسیون والیبال آسیا(AVC) طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 29 و 30 بهمن ماه با حضور نمایندگان ایران در کشور چین برگزار شد که پس از قرعه کشی مسابقات باشگاه‌های آسیا تیم‌های حاضر حریفان خود را شناختند.

بر این اساس مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا سال 2014، 19 تا 27 فروردین 93 در کشور فیلیپین برگزار خواهد شد. 18 تیم در این رقابتها شرکت می‌کنند که دور مقدماتی در چهار گروه (دو گروه چهار تیمی و دو گروه پنج تیمی) با یکدیگر مسابقه خواهند داد.

گروهبندی مسابقات باشگاههای آسیا به شرح زیر است:

* گروه یک: نمایندگان فیلیپین، عراق، کویت و مغولستان

* گروه دوم: نمایندگان ایران، ژاپن، لبنان و ویتنام

* گروه سوم: نمایندگان قطر، قزاقستان، عمان، هنگ گنگ و ترکمنستان

* گروه چهارم: نمایندگان چین تایپه، چین، امارات، هند و گینه نو