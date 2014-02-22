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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۳۳

والیبال باشگاه‌های آسیا؛

نماینده ایران با حریفانی از ژاپن، لبنان و ویتنام همگروه شد

نماینده ایران با حریفانی از ژاپن، لبنان و ویتنام همگروه شد

کمیته مسابقات کنفدراسیون والیبال آسیا قرعه کشی مسابقات والیبال قهرمانی مردان باشگاه‌های 2014 آسیا را انجام داد و حریفان قهرمان سال جاری لیگ برتر ایران مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته‌های مسابقات و داوری کنفدراسیون والیبال آسیا(AVC) طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 29 و 30 بهمن ماه با حضور نمایندگان ایران در کشور چین برگزار شد که پس از قرعه کشی مسابقات باشگاه‌های آسیا تیم‌های حاضر حریفان خود را شناختند.

بر این اساس مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا سال 2014، 19 تا 27 فروردین 93 در کشور فیلیپین برگزار خواهد شد. 18 تیم در این رقابتها شرکت می‌کنند که دور مقدماتی در چهار گروه (دو گروه چهار تیمی و دو گروه پنج تیمی) با یکدیگر مسابقه خواهند داد.

گروهبندی مسابقات باشگاههای آسیا به شرح زیر است:
* گروه یک: نمایندگان فیلیپین، عراق، کویت و مغولستان
* گروه دوم: نمایندگان ایران، ژاپن، لبنان و ویتنام
* گروه سوم: نمایندگان قطر، قزاقستان، عمان، هنگ گنگ و ترکمنستان
* گروه چهارم: نمایندگان چین تایپه، چین، امارات، هند و گینه نو

کد مطلب 2241463

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