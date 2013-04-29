دستاویز قرار دادن موضوع سلاح شیمیایی علیه سوریه خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سرگئی لاوروف درباره بهره برداری از موضوع سلاح شیمیایی به منظور سرنگونی نظام سوریه هشدار داد.

وی افزود: برخی کشورها و قدرتهای خارجی همه ابزار را برای سرنگون کردن نظام سوریه مناسب می دانند اما استفاده از موضوع به کارگیری سلاح شیمیایی بسیار خطرناک است.

وی ضمن غیرقابل قبول دانستن به کارگیری از این ابزار علیه سوریه تاکید کرد: این بازی ژئوپلتیک، تحقیق درباره به کارگیری سلاح شیمیایی در 19 مارس گذشته (در حلب) در سوریه را با خطر روبرو می کند.

وزیر خارجه روسیه برخی کشورها را متهم به ممانعت بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از پاسخ مستقیم به درخواست ویژه سوریه از وی برای تحقیق درباره حادثه به کارگیری سلاح شیمیایی(در حلب) کرد.