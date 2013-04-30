کتابی که پوتین را «مرد بدون چهره» خواند نامزد دریافت جایزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک ترید، مرکز فرهنگی خانه پوشکین که چندین دهه است در لندن فعالیت می‌کند، 5 کتاب را به عنوان نامزدهای اولین دوره خود انتخاب و معرفی کرده است.

این جایزه که قصد دارد تا زبان و فرهنگ روسیه را به مردم بریتانیا معرفی کند، به کتاب‌های غیرداستانی که به زبان انگلیسی نوشته شده باشند و درباره روسیه و تاریخ یا زندگی امروز آن باشند، تعلق می‌گیرد.

جایزه پوشکین در نخستین سال اهدای خود همه کتاب‌هایی را که از اول ژانویه تا 31 دسامبر 2012 به زبان انگلیسی منتشر شده بودند، مورد بررسی قرار داد.

«مرد بی‌چهره: ظهور غیرمنتظره ولادیمیر پوتین» نوشته ماشا گسن، «چرخه شانس: نبرد برای نفت و خوشبختی در روسیه» نوشته تین گوستافسون، «تاریخ شفاهی نسل پس از جنگ روسیه» نوشته دونالد جی رالی، «مسکو، 1937» نوشته کارل اشلوگل و «مردم دوره پیش: روزهای آخر اشراف روسیه» نوشته داگلاس اسمیت، کتاب‌های منتخب اولین دور اهدای این جایزه هستند.

برنده این جایزه 5 هزار پوندی 29 ماه مه (8 خراد) معرفی می‌شود.