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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۳۱

حضور راديو ايران در نمايشگاه كتاب تهران با پنج برنامه

حضور راديو ايران در نمايشگاه كتاب تهران با پنج برنامه

راديو ايران با برنامه‌های "به افق آفتاب" "بهشت كتاب"، "كوچه راديو"، "عصر دلچسب" و "گذرهفتم" در نمايشگاه كتاب تهران حضور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سه برنامه "به افق آفتاب" "بهشت كتاب" و "كوچه راديو" به طور زنده و مستقيم از نمايشگاه بين المللي كتاب مستقر در مصلاي امام خميني پخش مي‌شود.

در اين برنامه‌ها دست اندرکاران نمایشگاه بین المللی کتاب، ناشران خارجی، ناشران مراکز استان‌های کشور و ناشران ایرانی در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، تاریخ، معارف اسلامی، قرآن، علوم فنی و هنری به گفتگو می‌نشینند.

"بهشت كتاب" كه شنبه‌ها تا پنجشنبه‌ها در ساعت 15:30 به مدت 45 دقيقه و جمعه‌ها در ساعت 16 به مدت 60 دقيقه پخش می‌شود، ساختاری محتوامحور دارد كه با حضور سعيد اسلام زاده کارشناس ثابت، فرهنگ کتاب و کتابخوانی و وضعيت حوزه نشر در يك سال گذشته را به طور مفصل مورد بررسی قرار می‌دهد.

در بخش دیگر گزارشگر برنامه در میان مردم، حضور می‌یابد و با آنان در مورد مطالعه و فرهنگ حاکم بر آن صحبت می‌کند.

سعید سلیمانی سردبیر و نويسنده این برنامه، مهدی ساعی تهیه کننده و آيتم ساز، الهه قطبی هماهنگی و ارتباطات، مهري قلع ريز گوينده و مجري ويژه برنامه "بهشت کتاب" هستند.

"به افق آفتاب" نیز برنامه اذانگاهي از گروه انديشه راديو ايران است كه هرروز از ساعت 12:30 به مدت يك ساعت پخش مي‌شود و با حضور كارشناسان معارفي به موضوعات اخلاقي – ديني مي‌پردازد.

همچنین "كوچه راديو" كاري از گروه جامعه اين شبكه راديويي به سردبيري محمد بخشايش است كه هر روز از ساعت 19:15 به مدت دو ساعت پخش مي‌شود.

در ایام برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، به غير از اين سه برنامه ذكر شده، برنامه "عصر دلچسب" پنجشنبه از ساعت 19:30 به سردبيري عاطفه اقتداري و "گذرهفتم" جمعه به سردبيري زينب برومند نيز به طور زنده و مستقیم از محل مصلی امام خمینی (ره) روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 2043994

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