حضور راديو ايران در نمايشگاه كتاب تهران با پنج برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، سه برنامه "به افق آفتاب" "بهشت كتاب" و "كوچه راديو" به طور زنده و مستقيم از نمايشگاه بين المللي كتاب مستقر در مصلاي امام خميني پخش ميشود.
در اين برنامهها دست اندرکاران نمایشگاه بین المللی کتاب، ناشران خارجی، ناشران مراکز استانهای کشور و ناشران ایرانی در حوزههای مختلف علمی، فرهنگی، تاریخ، معارف اسلامی، قرآن، علوم فنی و هنری به گفتگو مینشینند.
"بهشت كتاب" كه شنبهها تا پنجشنبهها در ساعت 15:30 به مدت 45 دقيقه و جمعهها در ساعت 16 به مدت 60 دقيقه پخش میشود، ساختاری محتوامحور دارد كه با حضور سعيد اسلام زاده کارشناس ثابت، فرهنگ کتاب و کتابخوانی و وضعيت حوزه نشر در يك سال گذشته را به طور مفصل مورد بررسی قرار میدهد.
در بخش دیگر گزارشگر برنامه در میان مردم، حضور مییابد و با آنان در مورد مطالعه و فرهنگ حاکم بر آن صحبت میکند.
سعید سلیمانی سردبیر و نويسنده این برنامه، مهدی ساعی تهیه کننده و آيتم ساز، الهه قطبی هماهنگی و ارتباطات، مهري قلع ريز گوينده و مجري ويژه برنامه "بهشت کتاب" هستند.
"به افق آفتاب" نیز برنامه اذانگاهي از گروه انديشه راديو ايران است كه هرروز از ساعت 12:30 به مدت يك ساعت پخش ميشود و با حضور كارشناسان معارفي به موضوعات اخلاقي – ديني ميپردازد.
همچنین "كوچه راديو" كاري از گروه جامعه اين شبكه راديويي به سردبيري محمد بخشايش است كه هر روز از ساعت 19:15 به مدت دو ساعت پخش ميشود.
در ایام برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، به غير از اين سه برنامه ذكر شده، برنامه "عصر دلچسب" پنجشنبه از ساعت 19:30 به سردبيري عاطفه اقتداري و "گذرهفتم" جمعه به سردبيري زينب برومند نيز به طور زنده و مستقیم از محل مصلی امام خمینی (ره) روی آنتن میرود.
نظر شما