رعایت مکارم اخلاقی لازمه تحقق حماسه سیاسی است

حسین سعیدی سیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، حماسه سیاسی را لازمه و مقدمه تحقق حماسه اقتصادی در کشور دانست و تصریح کرد: حماسه سیاسی با حضور گسترده و آگاهانه پای صندوق های رای در روز انتخابات محقق می شود.

وی تصریح کرد: برای تداوم این حماسه مردم باید علاوه بر حضور پای صندوق های رای، بعد از انتخابات هم در کنار مسئولان و مدیران بوده و ناظر عملکرد آنها در خدمتگزاری باشند.

سعیدی با تاکید بر ضرورت رعایت اخلاق در عرصه انتخابات اظهار داشت: در دین مبین اسلام یکی از مهمترین بحث ها اخلاق و رعایت آن است، در اسلام به محاسن اخلاقی سفارشات زیادی شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اما آنچه ضرورت بیشتری دارد مکارم اخلاقی است که توصیه های فراوانی به آن شده و در انتخابات باید بیش از هر امر دیگری به آن تاکید شود.

وی در توضیح مکارم اخلاقی گفت: تخلفات و اقدامات مغایر عرف و شرع دیگران را نباید جواب دهیم و مثل خود آنها رفتار کنیم برای مثال اگر فردی اقدامات نادرستی را به ما نسبت داد ما هم مثل او رفتار نکنیم.

عضو کمیته مشورتی ایثارگران استان البرز تاکید کرد: مکارم اخلاقی یک پله بالاتر از محاسن اخلاقی است و آنچه لازمه تحقق حماسه سیاسی است مکارم اخلاقی است.

وی گفت: همه دست اندرکاران امر انتخابات از مردم و مسئولان و خود کاندیدا باید حتما به رعایت اخلاق از جمله امانتداری، راستگویی، صداقت در کردار و رفتار و حرکت در چهارچوب قوانین اصرار داشته باشند.

