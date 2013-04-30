کامران دانشجو در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر درباره عضویت برخی روسای دانشگاهها در احزاب سیاسی اظهار داشت: استادان و دانشجویان می توانند عضو حزب و جبهه ای باشند اما روسای دانشگاهها نباید موضع حمایتی خود از کاندیدای خاصی را به دانشگاه منتقل کنند.

وی ادامه داد: اگر رئیس دانشگاهی عضو جبهه ای است باید صراحتاً اعلام کند اما نباید از کاندیدای خاصی حمایت کند؛ در صورتیکه این حمایت صورت گیرد تذکر خواهیم داد.

وزیر علوم تصریح کرد: به عنوان مثال من عضو جامعه اسلامی دانشگاهیان هستم اما از کاندیدای مورد حمایت این جبهه حمایت نخواهم کرد.

دانشجو در پاسخ به پرسشی درباره اعلام ظرفیت برای پذیرش در دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، تاکید کرد که این دانشگاه طی سه تا چهار روز آینده ظرفیت مورد نیاز را به دفتر گسترش اعلام می کند.

این مقام مسئول در وزارت علوم همچنین در خصوص مذاکراتی که با برخی دانشجویان ایرانی در چین داشت به یکی از مهمترین گله های این دانشجویان اشاره کرد و گفت: برخی دانشجویان از بازرسی فیزیکی که در بدو ورود به این کشور صورت می گیرد ناراحت هستند از این رو درخواست کردیم تا از بازرسان زن، برای همسران دانشجویان ایرانی استفاده کنند.