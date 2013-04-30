به گزارش خبرنگار مهر، آخرین رمان مرحوم امیرحسین فردی با عنوان «گرگسالی» به دلیل اصرار خود نویسنده مبنی بر انتشار کتاب نویسندگان جوان به نمایشگاه بینالمللی کتاب امسال نرسید، اما بنا به گفته مدیر انتشارات سوره مهر، این ناشر تلاش دارد تا کتاب را همزمان با چهلمین روز از درگذشت فردی منتشر کند.
مرحوم فردی سال گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این رمان اظهار داشته بود: شخصیت اصلی این رمان همان اسماعیل است که از موقعیت پایانی رمان «اسماعیل» به دوران رخداد این اثر پرتاب شده است.
فردی همچنین گفته بود: ماجرای این رمان به زمان حضور آمریکاییها در این منطقه و فعالیت کشاورزی آنها در این محدوده باز میگردد. آنها برای این کار دست به اصلاح نژاد گرگهای منطقه میزنند تا دیگر به انسان حمله نکند، اما اتفاقی که رخ میدهد این است که در این فرآیند این گرگها از آن به بعد تنها به افراد خاصی حمله میکنند.
نویسنده داستان «سیاه چمن»در همین مصاحبه افزوده بود: در این رمان گرگهای تغییر پیدا کرده دیگر با نشانه سراغ آدمها میروند و این بزرگترین استعاره این رمان است. در واقع هوشمندی آنها در انتخاب طعمه و محیط رعب و وحشتی که در منطقه ایجاد میکنند در کنار نزاع میان مردم و آمریکاییها و گرگهاست که قصه رمان را میسازد.
فردی در پایان این مصاحبه تاکید داشت: من خیلی خدا را شاکرم که توفیق داد تا این رمان را بنویسم. این داستان و فضایش ناگهانی به ذهن من رسید، اما به جرات میگویم که در ادبیات داستانی ایران اثری را سراغ ندارم که این طور برخورد استعاری را با آمریکا و نیروی استکبار نشان دهد. این رمان حرف درشتی برای زدن دارد و میگوید آمریکاییها گرگ هستند و از تبار گرگ و باید با این نگاه به آنها نظر انداخت.
امیرحسین فردی، نویسنده انقلاب و مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری، پنجم اردیبهشت در 64 سالگی بدرود حیات گفت.
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