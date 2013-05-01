ساخت سرود با محوریت سخنان رهبری/ رونمایی از سرود جانباز

حسین دلاوری، مدیر خانه سرود انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که با بهرهگیری از فرمایشات مقام معظم رهبری دست به تولید سرودهای مختلفی زدهاند، گفت: مرکز سرود انقلاب اسلامی در بحث انتخابات سعی کرده با استفاده از صحبتهای رهبر معظم انقلاب مناسب با شعار سال (حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی) سرودهایی را طراحی کند تا در دوران انتخابات اجر شود.
وی توضیح داد: تا امروز با همراهی شاعرانی چون حسین اسرافیلی، فرید اسلامی و علی گلبهاران پنج سرود در این زمینه آماده شده که به زودی و در خرداد ماه رونمایی خواهد شد. البته تعدادی از این سرودها در مناسبتهای مختلف و تعدادی از آنها در فرصتهای مختلف در سراسر کشور رونمایی میشود.
دلاوری با اشاره به اینکه در آستانه "سوم خرداد" با حضور در کنار جانبازان اعصاب و روان شهریار از سرود جانباز نیز رونمایی خواهند کرد، ادامه داد: یکی دیگر از مهمترین برنامههای "سفیر آفتاب" برگزاری برنامههایی در استانهای مختلف است و فعالیتهای این گروه تنها به استان تهران محدود نیست.
مدیر خانه سرود انقلاب اسلامی در پایان گفت: بسیاری از شاعران علاقهمند به سرودن اشعاری با مضمون بیانات مقام معظم رهبری هستند که ما از این اشعار برای ساخت سرود استقبال خواهیم کرد.
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