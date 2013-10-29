طنزی بر عملکرد ناتو در انیمیشن "آتو"/ "عمو سام" آماده پخش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین همدانی درباره مجموعه 10 قسمتی "آتو" گفت: نام این مجموعه به صورت طنز، برگرفته از عنوان ناتو است.
وی گفت: در این مجموعه، سران ناتو تلاش میکنند گروه ویژهای برای جنگ با تروریسم بینالمللی تشکیل بدهند و هر یک از کشورهای عضو، نیروهای ویژهای معرفی میکنند که گروه سربازان بینالمللی را سر و سامان بدهند اما نیروهای ویژه ضد تروریسم، کاری جز تقویت تروریستها و خرابکاری در کشورهای مختلف دنیا انجام نمیدهند.
مدیر خانه پویانمایی ادامه داد: این کار رویکرد طنز دارد و در چند اکران دانشگاهی با استقبال خوب مخاطبان روبهرو شده است.
همدانی درباره انیمیشن دیگری با عنوان "پرواز تا بینهایت" بیان کرد: این انیمیشن که برنده جایزه دوم جشنواره عمار و جایزه اول تهران 1404 شده، درباره نبرد فرضی ایران و آمریکا در سال 2025 میلادی است.
وی به گرافیک کاملاً حرفهای این پویانمایی اشاره کرد و افزود: هنرمندان کاربلد و انقلابی موسسه فرهنگی سلوک افلاکیان با حمایت سازمان رسانه ای اوج، این انیمیشن را تولید کردهاند.
مدیر خانه پویانمایی انقلاب اسلامی درباره انیمیشن کوتاه IQ گفت: این کار هم هواپیمای جاسوسی RQ170 را به سخره گرفته و در قالب طنز، پهپاد آمریکایی و شکار آن را روایت میکند.
وی درباره مجموعه 30 قسمتی "عمو سام" با موضوع جنگطلبیهای آمریکا گفت: فعلاً 15 قسمت "عمو سام" آماده پخش است و بقیه قسمتها به زودی نهایی خواهد شد.
همدانی افزود: مجموعه "عمو سام" از داستانهای کوتاه بدون کلام درباره آمریکا و دخالتهای نظامی این کشور در جاهای مختلف دنیا بهره میبرد.
وی از تولید یک انیمیشن 15 دقیقهای درباره نبرد احتمالی ایران و آمریکا در تنگه هرمز خبر داد و گفت: هنرمندان انیمیشن مشهد مشغول تولید این کار هستند که نمونه خوبی در حوزه تولید انیمیشن ایرانی خواهد بود.
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