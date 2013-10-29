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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۰۸

طنزی بر عملکرد ناتو در انیمیشن "آتو"/ "عمو سام" آماده پخش شد

طنزی بر عملکرد ناتو در انیمیشن "آتو"/ "عمو سام" آماده پخش شد

مدیر خانه پویانمایی انقلاب اسلامی از تولید مجموعه‌های جدیدی از پویانمایی‌های ضدآمریکایی با حمایت سازمان هنری رسانه‌ای اوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین همدانی درباره مجموعه 10 قسمتی "آتو" گفت: نام این مجموعه به صورت طنز، برگرفته از عنوان ناتو است.

وی گفت: در این مجموعه، سران ناتو تلاش می‌کنند گروه ویژه‌ای برای جنگ با تروریسم بین‌المللی تشکیل بدهند و هر یک از کشورهای عضو، نیروهای ویژه‌ای معرفی می‌کنند که گروه سربازان بین‌المللی را سر و سامان بدهند اما نیروهای ویژه ضد تروریسم، کاری جز تقویت تروریست‌ها و خرابکاری در کشورهای مختلف دنیا انجام نمی‌دهند.

مدیر خانه پویانمایی ادامه داد: این کار رویکرد طنز دارد و در چند اکران دانشگاهی با استقبال خوب مخاطبان روبه‌رو شده است.

همدانی درباره انیمیشن دیگری با عنوان "پرواز تا بی‌نهایت" بیان کرد: این انیمیشن که برنده جایزه دوم جشنواره عمار و جایزه اول تهران 1404 شده، درباره نبرد فرضی ایران و آمریکا در سال 2025 میلادی است.

وی به گرافیک کاملاً حرفه‌ای این پویانمایی اشاره کرد و افزود: هنرمندان کاربلد و انقلابی موسسه فرهنگی سلوک افلاکیان با حمایت سازمان رسانه­ ای اوج، این انیمیشن را تولید کرده­‌اند.

مدیر خانه پویانمایی انقلاب اسلامی درباره انیمیشن کوتاه IQ گفت: این کار هم هواپیمای جاسوسی RQ170 را به سخره گرفته و در قالب طنز، پهپاد آمریکایی و شکار آن را روایت می‌کند.

وی درباره مجموعه 30 قسمتی "عمو سام" با موضوع جنگ‌طلبی‌های آمریکا گفت: فعلاً 15 قسمت "عمو سام" آماده پخش است و بقیه قسمت­‌ها به زودی نهایی خواهد شد.

همدانی افزود: مجموعه "عمو سام" از داستان‌های کوتاه بدون کلام درباره آمریکا و دخالت‌های نظامی این کشور در جاهای مختلف دنیا بهره می‌برد.

وی از تولید یک انیمیشن 15 دقیقه‌ای درباره نبرد احتمالی ایران و آمریکا در تنگه هرمز خبر داد و گفت: هنرمندان انیمیشن مشهد مشغول تولید این کار هستند که نمونه خوبی در حوزه تولید انیمیشن ایرانی خواهد بود.

کد مطلب 2165028

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