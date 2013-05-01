محمد عظیمی؛ قائم مقام بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت خرید و فروش کتاب‌های خارجی عرضه شده در این نمایشگاه با ارز آزاد برخلاف اعلام مسئولان، گفت: همانطور که آقای وزیر دیروز توضیح داد کتاب‌های بخش خارجی با ارز مبادله‌ای و با احتساب دلار 2500 تومانی عرضه می‌شود که هزار تومان آن را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تامین می‌کند و این در واقع یارانه بخش ارزی است و 1500 تومان مابقی را فرد متقاضی متقبل می‌شود.

وی افزود: توافقات در این مورد صورت گرفته و مشکلی از این بابت وجود ندارد هر چند ممکن است در روز اول مقداری این روند کند باشد، اما به مرور مسئله روی ریل می‌افتد و این مشکل مقطعی، برطرف می‌شود.

قائم مقام بیست و ششمین نمایشگاه کتاب تهران اضافه کرد: من صبح امروز از سالن ناشران خارجی بازدید کردم و مقداری از سیستم‌ها به خصوص سیستم‌های کارتخوان روی روال خودش نیست. پیگیری کردیم که این قبیل مشکلات حل شود تا مسئله تخصیص یارانه بخش ارزی هم برطرف شود.

به گزارش مهر، نمایشگاه کتاب تهران صبح امروز در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که کتاب‌های خارجی برخلاف اعلام مسئولان آن نه بر اساس ارز مبادله‌ای 2500 تومانی بلکه با ارز آزاد (دلار بیش از 3500 تومان) خرید و فروش می‌شد و محقق نشدن وعده تخصیص یارانه به بخش ارزی نمایشگاه کتاب تهران به دغدغه جدی فروشندگان و خریداران تبدیل شده است؛ فروشندگان نگران کاهش فروش هستند و خریداران نیز متقابلا از قیمت بالای این کتاب‌ها ناراضی‌اند.