به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، صبح امروز صدای چند انفجار در نزدیکی منطقه "الهامه" واقع در حومه دمشق شنیده شد.



اطلاعات اولیه حاکی از این بود که این انفجارها در منطقه "جمرایا" در نزدیکی الهامه رخ داده و طی آن یک مرکز پژوهشهای علمی مورد هدف قرار گرفته است.



برخی منابع تایید کرده اند که این انفجارها بر اثر حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به یک مرکز پژوهشهای علمی در جمرایا بوده که هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشته است.



حمله جدید رژیم صهیونیستی نشان می دهد که این رژیم به طور مستقیم علیه سوریه دست به توطئه زده است و گروههای مسلح نیز با طرحهای تجاوزکارانه این رژیم در ارتباط هستند.



خاطر نشان می شود: جنگنده های صهیونیستی در 30 ژانویه گذشته یک مرکز پژوهشهای علمی سوریه را مورد هدف قرار داده بودند.

از سوی دیگر، شبکه المنار در گزارشی با اشاره به حملات هوایی شب گذشته علیه دمشق اعلام کرد: یگان دفاع موشکی سوریه یک جنگنده اسرائیلی را در هنگام بمباران دمشق سرنگون کرد.

این شبکه تاکید کرد: تجاوزات اسرائیل علیه دمشق پادگانهای نظامی، زاغه های مهمات، انبارهای تسلیحاتی و یگانهای دفاع موشکی سوریه را هدف قرار داده است.

بنابراین گزارش در حمله شب گذشته سه سایت نظامی سوریه در دمشق هدف قرار گرفته است.

از سوی دیگر خبرگزاری رویترز در خبری مدعی شد: در حمله هوایی بامداد امروز جنگنده های اسرائیلی یک محموله تسلیحات ایران برای حزب الله لبنان هدف قرار گرفته است.

خاطرنشان می شود "عمران الزعبی" وزیراطلاع رسانی سوریه روز گذشته تاکید کرده بود: حملات هوایی رژیم صهیوینیستی به سوریه باعث تغییر خطرناک روند تحولات و تغییر قواعد بازی در منطقه می شود.

تحلیلگران معتقدند حملات هوایی رژیم صهیونیستی به دمشق پس از شکستهای تروریستها در اکثر مناطق، تلاشی برای فراهم کردن مقدمات نفوذ گروههای مسلح به دمشق است.

در حال حاضر نیز جنگنده های این رژیم بر فراز لبنان در حال پرواز هستند.