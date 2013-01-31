واکنش روسیه و آمریکا به حمله هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: مسکو با نگرانی عمیق اخبار مربوط به حمله هوایی اسرائیل به مرکزی در حومه دمشق را با نگرانی دنبال می کند.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: اگر این اطلاعات صحت داشته باشد ما در آینده شاهد حملات بدون بهانه به کشورهای دارای صاحب حاکمیت خواهیم بود که این نقض منشور سازمان ملل است.

وزارت خارجه سوریه بیان کرد: ما درباره این حملات تحقیق خواهیم کرد و مجددا خواستار توقف خشونتها در سوریه و عدم دخالت خارجی و شروع گفتگوهای ملی سوریه بر اساس توافقنامه ژنو هستیم.

از سوی دیگر ادواردو دیل بوی سخنگوی بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحدگفت: اطلاعاتی درباره حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اراضی سوریه در اختیار نداریم.

وی افزود: نیروهای حافظ صلح در جنوب لبنان(یونیفل) تحرکات هوایی اسرائیلی را رصد کرده است و جنگنده های اسرائیلی حریم هوایی لبنان را نقض کرده اند و کل اطلاعات ما در همین حد است.

از سوی دیگر، پایگاه صهیونیستی آروزشوا از عدم واکنش مقامات آمریکایی نسبت به حمله فوق خبر دادند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به اینکه آیا اوباما از این عملیات مطلع بوده و یا با رضایت وی صورت گرفته است، پاسخ داد: "هیچ توضیحی در این زمینه نمی دهم. اگر سوالاتی درباره اقدامات صورت گرفته یا آتی دارید، از خود دولت اسرائیل بپرسید."

ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اظهارات مشابهی داشت و گفت: "بدون ورود به مسائل امنیتی، ما نگران روابط میان نظام سوریه و حزب الله و ایران هستیم."

از سوی دیگر ارتش سوریه ازکنترل بر منطقه بصر الحریر در حومه درعا و بازگشت امنیت و ثبات به این منطقه و نیز عملیات ارتش علیه گروههای مسلح در داریا خبر داد.