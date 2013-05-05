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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۳۱

حواشی پرسپولیس - سپاهان؛

پرشدن جایگاه پرسپولیسی‌ها در طبقه اول/ سرخ‌ها سرود قهرمانی خواندند

پرشدن جایگاه پرسپولیسی‌ها در طبقه اول/ سرخ‌ها سرود قهرمانی خواندند

دیدار تیم‌های پرسپولیس و سپاهان در فینال رقابتهای جام حذفی درحالی امروز یکشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌‎شود که قسمت‌های متعلق به هواداران پرسپولیس در طبقه اول تکمیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های پرسپولیس و سپاهان اصفهان در دیدار نهایی بیست و ششمین دوره رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور در حالی از ساعت 18 امروز در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود که تا ساعت 13 سکوهای متعلق به هواداران پرسپولیس در طبقه اول پرشده است.

همچنین سکوهای بالای قسمت VIP در طبقه دوم هم در حال تکمیل شدن است اما تا کنون کمتر از 100 هوادار سپاهان به ورزشگاه آمده‌اند و 10 سکوی طبقه اول که متعلق به آنها بوده، خالی است.

از سوی دیگر همچنان هواداران پرسپولیس شعارهایی را علیه مسئولان و تیم‌های استقلال و سپاهان سر می‌دهند. ضمن اینکه در دقایقی هم تماشاگران پرسپولیس سرود ویژه قهرمانی این تیم را سر دادند.

اتوبان‌های منتهی به ورزشگاه آزادی نیز دارای ترافیک نیمه سنگین است زیرا تماشاگران سعی دارند خود را هرچه زودتر به ورزشگاه برسانند.

کد مطلب 2047538

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