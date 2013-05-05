قهرمانی در جام حذفی، تلخی قهرمان نشدن در لیگ را جبران کرد

رسول خوروش پس از قهرمانی سپاهان در فینال جام حذفی، ضمن بیان مطلب فوقبه خبرنگار مهر گفت: ما در جریان بازی با پرسپولیس متوجه قهرمانی تیم سپاهان شده بودیم، خوشبختانه شیرینی قهرمانی در جام حذفی، تلخی قهرمان نشدن در لیگ را برای ما جبران کرد.

وی در خصوص شکایت باشگاه سپاهان از باشگاه استقلال در خصوص فرهاد مجیدی تصریح کرد: ما پیگیر شکایت خود از باشگاه استقلال به دلیل استفاده غیر مجاز از فرهاد مجیدی در بازی ما هستیم و مطمئن باشید مدارک خود را بزودی رو خواهیم کرد.

سرپرست تیم سپاهان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، در مورد استعفای مدیر عامل این باشگاه تصریح کرد: رحیمی خسته است و من به وی حق می دهم اما همه تلاش خود را می کنیم تا وی را از تصمیم خود منصرف کرده و به باشگاه برگردانیم.

وی در خصوص وضعیت زلاتکو کرانچار برای ادامه همکاری با باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: ما برای ادامه همکاری با کرانچار برای فصل آینده صحبت کرده ایم و تکلیف ادامه همکاری وی با باشگاه سپاهان طی دو، سه روز آینده مشخص می شود. اگر کرانچار در ایران بماند در هیچ تیمی غیر از سپاهان مربیگری نخواهد کرد.