به گزارش خبرنگار مهر؛ حسن سبحانی کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری امروز در نشست دانشجویی که در دفتر جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار شد گفت: گفتمان خودم را اصول و مبانی قانون اساسی انتخاب کردم.



وی با اشاره به فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اشاره دارد اظهار داشت: در این فصل بعد از اینکه به یکسان بودن آحاد ملت تاکید می شود مواردی همچون احیای حقوق زن، مصون ماندن جان و مال از تعرض و ممنوعیت تفتیش عقاید را مطرح می کند.



سبحانی با اشاره به اینکه رعایت این اصول مستلزم رسیدن به شناخت و مطالبه حقوق است گفت: اگر اعطای حق هر نفر را به وی عدالت بدانیم نظام سیاسی کشور وقتی می تواند ادعای عدالت بکند که مردم بتوانند به حقوق خود دسترسی داشته باشند.



عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در همین زمینه به اصل 113 قانون اساسی که در آن رئیس جمهور را مجری قانون اساسی می نامند اشاره کرد و گفت: اگر عدالت اجرا نشود ظلم اعمال شده و هر چقدر از عدالت به دور باشیم به همان اندازه به ظلم نزدیک خواهیم شد.



نماینده سابق مجلس در ادامه به وقوع پدیده ناخواسته استضعاف گری در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: استضعاف خواستن ناتوانی برای دیگران است یعنی اگر مردم نتوانند حق خود را داشته باشند مستضعف هستند.



نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه مردمی که گرفتار آب و نان هستند فرصت ندارند آگاهیهای خود را بالا ببرند افزود: این یعنی استضعاف فرهنگی و به تبع آن استضعاف سیاسی در جامعه ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه ابتلا به استضعاف فرهنگی زمینه ساز استعضاف سیاسی است گفت: فردی که در یک جامعه با ضعف زندگی را اداره می کند آنقدر تحت فشار است که به کم قانع شده و این مساله یعنی عدم مطالبه حقوق.

کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه استبداد همواره در بستر عدم مطالبه حقوق ایجاد می شود تاکید کرد همیشه چنین نیست که حاکمان بخواهند استبداد داشته باشند مردمانی که به لحاظ ضعف فرهنگی حقوق خود را مطالبه نمی کنند در حقیقت به استبداد مجال رشد می دهند.

سبحانی با بیان این که پس از گذشت زمان در چنین شرایطی از حق مردم جز پوسته ای باقی نخواهند ماند گفت: اینکه امام گفته بودند عدول از حق پابرهنه ها عدول از عدالت اسلام است و ما همه در برابر تحقق این عدالت اجتماعی مسوول هستیم در همین راستاست.

وی با بیان اینکه بسیاری از افراد تحت پوشش کمیته امداد زنان سرپرست خانوار هستند گفت: باید در فهم عدالت دقیق بود فکر می کنم دولت اگر حقوق مردم را به آنها بدهد در مسیر عادلانه حرکت کرده است.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: به موجب این مقوله حقوق اقتصادی می تواند زمینه ساز تحقق حقوق شهروندی باشد.

سبحانی با بیان اینکه اگر کسی جرات کند از طریق نشان دادن برگه های اعانه به جامعه رای آنها را در مسایل سیاسی به دست آورد بزرگترین توهین به مردم را انجام داده تاکید کرد: دولتهای گذشته برای آموزش و پرورش، درمان، عمران و آبادی پول قابل توجهی خرج کرده اند اما عدالت به این معنا جای کار بسیاری دارد.

سبحانی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال دانشجویی درباره اصل هشتم قانون اساسی که به امر به معروف و نهی از منکر اشاره دارد گفت: فهم عمومی از منکر و معروف کار دشواری است اما همگرایی دولت برای رشد فضایل اخلاقی و بسط نظارت همگانی مردم و دولت می تواند در این زمینه موثر باشد.

وی در ادامه پاسخ به این سوال که ورود نظامیان به عرصه مختلف سیاسی، اقتصادی فرهنگی را چطور ارزیابی می کنید اظهار داشت: در وصیت نامه امام راحل تاکید شده نظامیان در مباحث سیاسی ورود نکنند این وصیت نامه از سوی ولی بعدی نه تنها نقض نشده بلکه به خوبی دنبال هم شده است. ولی حاضر که فرماندهی همه نیروهای مسلح را عهده دارد بر همین باور است و ما چیزی خلاف این را ندیده ایم.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه معتقدم نیروهای نظامی در گروههای سیاسی و احزاب نباید دخالت داشته باشند گفت: اما در مسائل اقتصادی از جانب مجلس اجازه هایی به ایشان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم داده شده است. در بودجه هم اجازه داده می شودکه مثلا برای یک سال این ارگانها حق دخالت در امور اقتصادی را داشته باشند.

وی ادامه داد: زمانی که در مجلس بودم اعتقاد داشتم عواملی که بخش خصوصی را تضعیف می کنند بهتر است به بخش خصوصی واگذار شود الان هم همین رویکرد را دارم. مگر اینکه تکنولوژی ای در اختیار این بخش باشد که بخش خصوصی از آن محروم باشد.

نماینده سابق مجلس در ادامه نشست با اشاره به اینکه به موجب اصل 150 قانون اساسی سپاه پاسداران حدود و وظایف و قلمرویی دارد اظهار داشت: سپاه باید طبق قانون حرکت کند و اگر احساس کرد که در برخی امور فرهنگی باید ورود داشته باشد ضرورت دارد که این مساله از طریق لایحه به مجلس ارائه شود.

نماینده سابق مجلس در ادامه درباره اصل 44 قانون اساسی و وظایفی که این قانون به عهده دولت گذاشته گفت: برخی بخش دولتی را با مالکیت دولتی تعریف کردند در حالی که این دو باهم فرق دارند.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه اگر مشکلات سیاسی کمتری باشد و دولت حس کند که می تواند به سود آوری برسد امکان ورود به این حوزه را دارد گفت: اما اینکه آثار ورود آن چطور است باید برآورد شود.

سبحانی با بیان اینکه دولت مطابق قانون توسعه ای جایی امکان ورود، جایی امکان زمینه سازی و جایی هم امکان خرج دارد ادامه داد: گاهی جایی بخش خصوصی ورود پیدا نمی کند مثل بخش فاضلاب یا گازرسانی یا آبرسانی، اینجا باید حتما دولت ورود پیدا کند.

این اقتصاددان همچنین درباره تکاثر ثروت در میان جامعه گفت: در قانون تدبیری اندیشیده شده که در بانک خصوصی هرکس سهم مشخصی داشته باشد و این از یک مقداری بیشتر هم نباشد اما عدول از این قاعده امکان پذیر است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه شاید پیگیری اینکه تکاثر ثروت اتفاق نیفتد کاری سخت باشد ادامه داد: البته در سیاست های رهبری تاکید شده بود که اصل 44 طبق اصل 43 اتفاق بیفتد. اما در قانون مربوطi به اصل 43 توجهی نشد.

این کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری با بیان اینکه یکی از محورهای برنامه من متناسب کردن قوانین اصل 44 با اصل 43 است گفت: باید اصلاحیه ای به قانون اصل 44 تقدیم مجلس شود تا نواقص قانونی برطرف شود.

سبحانی با اشاره به اینکه مخالف اینکه پول منشا پول آوری است نیستم ادامه داد: مشکل این است که پول قبل از سرمایه گذاری مشمول بهره می شود.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه باید شبهه رباخواری را از جامعه برداریم گفت: مردم مصمم هستند که آگاهانه بی دینی نکنند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اگر بانک مطابق قانون عمل کند کسی بدهکار نمی شود اظهارداشت: بانک به مثابه قرض عمل می کند در حالی که باید سرمایه گذاری کند.

این اقتصاددان همچنین در رابطه با بحث تحریم ها در کشور گفت: ما باید با کشورهای دنیا ارتباط برقرار کنیم. نمی شود با دنیا ارتباط داشت اما مسائل مورد نیاز آنها را کنار گذاشت.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه هر کشوری در جستجوی منافع خودش حرکت می کند گفت: مهم این است که در ارتباط با دیگران به این اصل توجه کنیم که همه دنبال منافع ملی خودشان هستند، چگونگی پیگیری منافع ملی راهبرد و سازوکارهایی را می خواهد که مدام تغییر می کند.

وی خاطرنشان کرد: بعضی تحریم ها به خاطر ایدئولوژیک بودن انقلاب ایران است؛ اما تحریم ها می تواند ضعیف تر باشد. هر تلاشی برای کاهش هزینه های تحریم یک جهاد است.

حسن سبحانی در جمع شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی درباره پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی افزود: سازمان تجارت جهانی دارای خصوصیات و آئین‌نامه‌ای است. حال پیوستن به این سازمان با قوانین داخلی ما تعارض جدی ندارد و به آنان لطمات عمده وارد نمی‌سازد.

وی اضافه کرد: کشورهایی عضو این سازمان می‌شوند که تولید بیشتری دارند و این در حالی است که در کشور ما تولید کم است.

کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری با بیان اینکه استقلال سیاسی با عیار بالا از نقاط قوت جمهوری اسلامی است گفت: البته ما نتوانستیم حوزه اقتصادی را همانند حوزه سیاسی تقویت کنیم که این از نقاط ضعف کشور است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نوع دیپلماسی و کاهش پیدا کردن نگاه سلبی به دیگران را در تنش‌زدایی مهم می‌دانم تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی سیاستی است که مردم را از لحاظ اقتصادی پشتیبانی می‌کند تا آنان استقلال سیاسی کشور را پشتیبانی کنند. اقتصادی که از استقلال سیاسی حمایت کند اقتصاد مقاومتی است.

وی در ادامه سخنان خود افزود: سیاست کلی کشور توسط رهبری اتخاذ می‌شود و درباره رابطه با آمریکا نیز رهبری تصمیم می‌گیرد و دراین زمینه رئیس‌جمهور حرف آخر را نمی‌زند.

کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری با اشاره به اینکه سیاست کشور در حال حاضر حمایت از مقاومت است و مشکلات سوریه باید از طریق انتخابات حل شود و جنگ و خونریزی مسئله را حل نخواهد کرد خاطرنشان کرد: خیلی از اصول قانون اساسی به طور کامل اجرا نشده است، حمایت از مستضعفان جهان به صورت صد در صدی وجود ندارد بلکه جمهوری اسلامی با شناخت وضعیت داخلی سیاست‌هایی را در حمایت از مستضعفان جهان و نوع کمک و چگونگی کمک را تعیین خواهد کرد.

سبحانی با بیان اینکه آینده اقتصاد جهان به سمت چین و هند در حرکت است ادامه داد: شما اگر صد در صد روابط خارجی را در نظر بگیرید آن منافع ملی است که مشخص می‌کند در کدام مناطق چه درصدی از سیاست خارجی باید تعلق گیرد.

وی تاکید کرد: من معتقدم جهان اسلام و آسیا می‌تواند در اولویت‌های سیاست‌ خارجی جمهوری اسلامی باشد. ما هر قدر درون خودمان را آماده کنیم و بسازیم خود باعث صدور انقلاب خواهیم شد.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درخصوص بیداری اسلامی تصریح کرد: انقلاب‌های منطقه در حقیقت بیداری مسلمانان است. اطلاق لفظ بیداری اسلامی لفظ ساختگی نیست و واقعاً بیداری اسلامی شکل گرفته است. ایران هر قدر در بازسازی خودش به عنوان یک جامعه دینی تلاش کند به آنان کمک خواهد کرد و قبله‌ای برای آنان خواهد ساخت.

حسن سبحانی با بیان اینکه دولت‌ها نمی‌توانند به طور مستقیم به فرهنگ بپردازند و میان فرهنگ و فعالیت فرهنگی تفاوت وجود دارد گفت: دولت باید به فعالیت‌های فرهنگی بپردازد که حال ممکن است باعث ارتقای فرهنگ شود و یا تنزل آن. دولت دستگاه‌های فرهنگی دارد و باید به آنها کمک کند تا این دستگاه‌ها فعالیت‌های فرهنگی خود را به نحو احسن اجرا کنند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: همچنین شما نمی‌توانید از فعالیت‌های فرهنگی حمایت کنید، مگر اینکه از تولید و ایجاد و امکانات مادی نیز حمایت کنید، رابطه مستقیم بین افزایش رفاه و افزایش فرهنگ وجود ندارد اما رفاه و فعالیت‌های فرهنگی رابطه مستقیم دارند. البته در فعالیت‌های فرهنگی کارشناس فرهنگ نیز باید تربیت شود.

وی ادامه داد: کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی قانون دائمی دارد. سیاست‌های فرهنگی در کشور نیز وجود دارد و تنها اقدام فرهنگی باید مد نظر باشد. همچنین در این زمینه نهادهای غیرضروری نیز وجود دارند.

وی پیرامون مردمی کردن فرهنگ نیز اظهار داشت: دولت خیلی از سیاست‌گذاری‌ها را انجام می‌دهد البته خیلی افراد و نهادها مثل ائمه جمعه یا مراجع تقلید نیز در این سیاست‌گذاری مؤثر هستند. به ضرورت رساندن همگرایی در سیاست‌ها باید دنبال شود.

نماینده سابق مجلس اضافه کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد و دیگر دستگاه‌های فرهنگی باید فعالیت‌هایشان کمک‌کننده تولید باشد چون در حال حاضر مشکل اصلی کشور اقتصاد است.

سبحانی با بیان اینکه نظام ما یک نظام حکومتی ویژه ای دارد که ملاحظات زیادی باید در آن رعایت شود گفت: قطعا امامت جمعه نمی تواند از بخش دولتی تاثیر بگیرد. نظام ما یک نظام پیچیده است. باید یک رویکرد فرهنگی در کشور دنبال شود که بلندمدت باشد.

کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری با اشاره به مشکلات موجود در آموزش عالی کشور تصریح کرد: من به شدت مخالف کمی گرایی در آموزش عالی هستم. افزایش کمیت کیفیت آموزش عالی را کاهش خواهد داد که این در آینده مشکل‌زا خواهد بود.

سبحانی با بیان اینکه زنان سرپرست خانوار و کودکان کار باید مورد حمایت ویژه دولت قرار گیرند و باید تصمیمات به نفع آنان صورت گیرد در رابطه با گشت ارشاد گفت: ورود پلیس در این حوزه را تلف شدن وقت آن می‌دانم. نباید نیروی انتظامی را بی‌خود به دردسر انداخت.

این استاد دانشگاه همچنین در رابطه با بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها گفت: اگر این مساله به معنای اسلامی کردن دانشگاه ها باشد به این وسیله به نتیجه نخواهد رسید.

سبحانی با اشاره به اصلاح قانون کار با بیان اینکه به این قانون در شرایطی که عدالت را درباره کارگر اجرا نکند اعتقاد ندارم ادامه داد: این قانون مستمسک برخی افراد شده است.

این اقتصاددان درخصوص بحث مفاسد اقتصادی گفت: همکاری دولت با قوه قضائیه برای رفع مفاسد اقتصادی ضرورت دارد؛ ساز و کار نظارت پذیری قوه مجریه از نهادهای نظارتی باید تدوین شود، در ضمن باید دولت استمداد بطلبد که نظارت شود.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: برخی از قوانین نیز فساد آور است چون شکاف آور است، باید فضا برای فاسد ناامن شود.