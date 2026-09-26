لزوم آمادگی کردستان برای مدیریت ناترازی انرژی در زمستان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فعلهگری بعدازظهر شنبه در جلسه مدیریت بحران استان کردستان اظهار کرد: با توجه به شرایط تولید و مصرف گاز در کشور، لازم است تمهیدات لازم برای مدیریت مصرف و عبور از فصل سرد سال از هماکنون پیشبینی شود.
وی افزود: جلسات و هماهنگیهای لازم با دستگاههای مرتبط طی ماههای گذشته انجام شده و برنامهریزی برای افزایش آمادگی استان در برابر شرایط احتمالی فصل سرما در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان با تأکید بر اولویت تأمین گاز بخش خانگی گفت: واحدهای صنعتی و تولیدی، گلخانهها، مرغداریها، دامداریها و مراکز درمانی باید امکان استفاده از سوخت دوم را فراهم کنند تا در صورت محدودیت گاز، فعالیت این واحدها با مشکل جدی مواجه نشود.
فعلهگری ادامه داد: تأمین مخازن ذخیره سوخت مایع و تجهیزات لازم برای استفاده از سوخت جایگزین، بهویژه در واحدهای حساس، باید پیش از آغاز فصل سرما مورد توجه قرار گیرد.
ادامه طرحهای بهینهسازی مصرف گاز
وی همچنین از اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف گاز در موتورخانههای ادارات، مراکز آموزشی، مدارس و دانشگاهها خبر داد و افزود: هوشمندسازی مصرف و اجرای طرحهای صرفهجویی انرژی نیز در استان دنبال میشود.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان با اشاره به آمادگی نیروها و تجهیزات این شرکت گفت: آمادگیهای لازم برای مواجهه با شرایط فصل سرد ایجاد شده و مانورهای مرتبط نیز برای ارتقای آمادگی دستگاههای اجرایی برگزار شده است.
فعلهگری در پایان بر ضرورت مشارکت همه دستگاهها و مردم در مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: عبور موفق از فصل سرد نیازمند همکاری همه بخشها و توجه جدی به مدیریت مصرف گاز و انرژی است.
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