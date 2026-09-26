به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، فاضل اتراچالی پس از نایب قهرمانی تیم ملی کبدی کشورمان در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی اظهار داشت: شرمنده مردم شدیم و از آنها سپاسگزارم که تا اینجای کار از ما حمایت کردند. نیمه اول بچه‌ها بسیار خوب کردند و پیروز از میدان خارج شدیم اما در نیمه دوم مقداری بی‌تجربگی تیم ما بود و شاید برنامه‌های ما خوب پیش نرفت. در هر صورت هندی‌ها نهایت استفاده را کردند و از ما پیش افتادند.

وی در ادامه افزود: امروز روز بد ما بود و شاید آنچه که امروز دیده شد این بود که تجربه هندی‌ها از ما بیشتر است. آنها سالی صد تورنمنت دارند ولی بچه گ‌های ما ممکن است تنها دو رویداد را ببینند. شاید این موارد تاثیر داشت.

کاپیتان تیم ملی کبدی کشورمان در خصوص جو سالن فینال گفت: در هر بازی آسیایی جو سالن به سود هندی‌ها است و تعداد آنها در کشورها زیاد است. با جو سالن مشکلی نداشتیم.

وی در پایان باز دیگر تاکید کرد: باز هم می‌گویم شرمنده همه مردم هستیم و عذرخواهی می‌کنم. فقط طلا می‌توانست ما را خوشحال کند ولی این اتفاق نیفتاد.انشالله در بازی‌های بعدی جبران می کنیم.